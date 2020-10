【ネタばれ】『The Boys ザ・ボーイズ』ファンから大反響の"珍キャラ"がシーズン3に続投!?

Amazon Prime Videoのオリジナルドラマ『ザ・ボーイズ』シーズン2に登場し、ファンから大反響があった"珍(!?)キャラクター"が、シーズン3にカムバックする可能性があることがわかった。米Comicbookなどが報じている。(※本記事は、『ザ・ボーイズ』シーズン2第6話のネタばれを含むのでご注意を!)

『ザ・ボーイズ』はガース・エニス&ダリック・ロバートソンによる同名コミックスのドラマ化で、自警団"ザ・ボーイズ"が大企業ヴォート社が生み出した自堕落なスーパーヒーロー集団"セブン"を成敗する姿が描かれる大ヒットシリーズ。

そして、シーズン3に復帰すると噂されているのは、シーズン2の第6話「開かれた扉」に登場した"ラブ・ソーセージ"というキャラクターだ。同エピソードでは、ザ・ボーイズが精神的な問題を抱えたスーパーヒーローが収容された施設"セージ・グローブ・センター"に侵入し、そこでメンバーたちは巨根を持つラブ・ソーセージと遭遇。触手のように巨根を伸ばしてザ・ボーイズのメンバーであるマザーズ・ミルク(MM)を襲う。

The TV debut of the one and only LOVE SAUSAGE. If you didn't know, he actually *is* one of the Supes from the comics September 28, 2020