『THIS IS US』キャストが、『ザ・ホワイトハウス』特別リユニオン番組に出演！

米NBCで、1999年から7シーズンにわたって放送された政治ドラマ『ザ・ホワイトハウス』が、11月に行われる米大統領選に合わせて復活するとのニュースは、当サイトでもお伝えした通り。その特別番組に、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のスターリング・K・ブラウンが出演することがわかった。米Peopleが報じている。

特別番組『West Wing Special to Benefit When We All Vote』は、クリエイターのアーロン・ソーキンがシーズン3の第15話「一触即発」を舞台用に脚色したバージョンとなり、バートレット大統領が再選を目指し、ある小さな町での選挙の勝敗の行方が再選を左右するというストーリー。

スターリング・K・ブラウンは、2005年に亡くなったジョン・スペンサーが7シーズンにわたって演じた、主席補佐官から大統領上級顧問に昇進したレオ・マクギャリー役で出演する。

スターリングの参加は、Peopleが公開したファーストルック画像に彼の姿があったことで明らかとなった。特別番組には、マーティン・シーン(ジェド・バートレット大統領役)、ロブ・ロウ(サム・シーボーン広報部次長役)、アリソン・ジャネイ(CJ・クレッグ報道官役)、デュレ・ヒル(チャーリー・ヤング私設秘書役)、リチャード・シフ(トビー・ジーグラー広報部長役)、ブラッドリー・ウィットフォード(ジョシュ・ライマン次席補佐官役)、ジャネル・モロニー(ジョシュの秘書ドナ・モス役)らオリジナルキャストが集結。ドラマ版で、14話にわたりエピソード監督を務めたトーマス・シュラムが演出する。

リユニオン番組は、元ファーストレディのミシェル・オバマが共同議長を務める非営利・無党派の団体「When We All Vote」を支援しており、米HBO Maxにて10月15日(木)に配信予定。

なお、スターリングが出演する『THIS IS US』シーズン5は、米NBCにて10月27日(火)より放送スタート。(海外ドラマNAVI)

『West Wing Special to Benefit When We All Vote』米HBO Max公式Twitterより