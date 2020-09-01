YAS-109(B)

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　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　フロントサラウンドシステム

YAS-108(B)（ヤマハ）

2位　フロントサラウンドシステム

YAS-109(B)（ヤマハ）

3位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

4位　Bose TV Speaker

（BOSE）

5位　DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー

DHT-S216(K)（デノン）

6位　JBL Bar Studio

JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル）

7位　ホームシアターシステム チャコールブラック

HT-S200F(B)（ソニー）

8位　サウンドバー

HT-G700（ソニー）

9位　2.1ch Soundbar

HT-S350（ソニー）

10位　JBL Bar 2.0 All-in-one

JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。