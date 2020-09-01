今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハが再び1位、2位を独占 2020/09/01
「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 フロントサラウンドシステム
YAS-108(B)（ヤマハ）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 Bose TV Speaker
（BOSE）
5位 DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）
6位 JBL Bar Studio
JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
8位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
9位 2.1ch Soundbar
HT-S350（ソニー）
10位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 フロントサラウンドシステム
YAS-108(B)（ヤマハ）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 Bose TV Speaker
（BOSE）
5位 DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）
6位 JBL Bar Studio
JBLBARSBLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
8位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
9位 2.1ch Soundbar
HT-S350（ソニー）
10位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。