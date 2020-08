映画『炎のランナー』に主演したイギリス人俳優のベン・クロスさんが現地時間18日、オーストリアのウィーンで死去した。72歳。ここのところ患っていた病が急激に悪化したのだという。家族がFacebookで発表した。

ロンドンで労働者階級の家族のもとに生まれ、演劇界でも映画界でも活躍したベンさん。王立演劇学校を卒業後、ショーン・コネリーやマイケル・ケインら豪華キャストが集った『遠すぎた橋』(1977)に出演。『炎のランナー』(1981)では主人公の一人であるユダヤ人ランナー、ハロルド・エイブラハムズを演じ、同作は第54回アカデミー賞で作品賞など4部門受賞を果たした。その後も『トゥルーナイト』(1995)、『エクソシスト ビギニング』(2004)、『スター・トレック』(2009)など数々の作品に出演してきた。

最近もホラー映画『ザ・デビルズ・ライト(原題) / The Devil's Light』の撮影を終えたばかりだったほか、ロマンチックドラマ『ラスト・レター・フロム・ユア・ラヴァー(原題) / Last Letter From Your Lover』などの公開も控えている。(編集部・市川遥)