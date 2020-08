【Amazon Primeおすすめ】タトゥーに隠されたメッセージとは...『ブラインドスポット』など5選

Amazon Prime Videoが誇る充実のラインナップから興奮の5作をご紹介。陰謀渦巻くクライム・ミステリーから未知のウイルスと闘うパニック・スリラーまでお見逃しなく!

『ブラインドスポット』シーズン3

FBI捜査官カート・ウェラーが捜査チームとともに、決死の覚悟で国際的な謀略を暴くクライム・アクション。毎回骨太な謎にウェラー捜査官たちが巻き込まれる本作は、ミステリーとしても見応えたっぷりだ。シーズン1では全身にタトゥーを施した謎の女ジェーン・ドゥが、記憶喪失の状態で発見される。タトゥーにウェラー捜査官の名が彫り込まれていたことから、彼はタトゥーのメッセージに隠された危険な策略に巻き込まれることになってしまう。

長く追い続けた宿敵との対決は、シーズン2フィナーレでひと段落。今回新たにPrime対象となったシーズン3から新たなストーリーとなるため、未見の方はここから見始めてもそれほど違和感はないはずだ。シーズン冒頭にて、ジェーンの身体から新たな謎のタトゥーが発見される。ウェラーと捜査チームはこれを皮切りに、黒い送金疑惑や人工衛星への不正アクセスなど、壮大なスケールの計略に引きずり込まれてゆく。これまでジェーンの記憶から欠落していたという、重大な過去にも注目したい。

毎回圧倒的なボリュームで満足させてくれる本シリーズだが、6月にリリースされた本シーズンも全22話の大長編となっている。さらに続きが待ちきれないという方は、Amazon Primeの対象外とはなるが、シーズン4を有償レンタル可能だ。本国では7月23日(木)に、ファイナルシーズンなるシーズン5のファイナルエピソード第11話の放送を終えたばかりだ。

『エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜』

熱き魂たちが爽やかに芝を駆けるサッカーの世界も、陰謀と無縁ではない。2015年に発覚し、ウォーターゲートにちなんで通称「FIFAゲート」と呼ばれた汚職事件では、当時のFIFA副会長や南米連盟の前会長らによる巨額の資金着服が明らかとなった。Amazonオリジナル作品となる本作『エル・プレシデンテ』は、実際に行われ、この事件の発端となった裏工作を描く。

チリの小さな町でサッカークラブの会長を務めていたセルヒオ・ハドゥエは、ふとしたことからチリ・サッカー協会の会長に抜てきされる。これまで手にしたことのない強大な権力は彼の意識をまるで変えてしまい、ハドゥエは協会の資金を何のためらいもなく私的に流用するように。メディアの目を巧みに欺いているつもりの彼だったが、悪事はいつか白日のもとにさらされるもので...。権力に酔うハドゥエに、巨大汚職事件の全貌を暴きたいFBIの捜査網が接近する。

『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン2

DCコミックから生まれたSFヒーローアクション。放射能を帯びた隕石によって不老不死と絶大なパワーを手にした悪人ヴァンダル・サベッジは、5万年にもわたって人類の歴史上重要な瞬間に影響を及ぼし続け、その支配力を高めてきた。強靭な肉体だけでなく、長い時間が培った知恵をも手にしており、もはや止められる者はいないかに思われた。

しかし22世紀に入り、全世界の支配まであと一歩となったところで、時間の流れを監視するリップ・ハンターがついに決起。21世紀の現代にまで時間の流れをさかのぼり、その悪行を止めるべく、ヒーローとヴィランたちに呼びかけて混成チームを立ち上げる。

過去へ未来へと目まぐるしく時間を旅しながら、サベッジの居場所を突き止めてその目論見を砕こうとする「レジェンズ」のメンバーたち。孤立したヒーローたちの寄せ集めチームは、無限の力を手にしたサベッジを止めることができるのだろうか。歴史上の著名人たちとヒーローが接触する、新感覚アクションだ。Amazon Primeの対象はシーズン2までだが、以降のシーズン3から5も単話レンタルで試聴可能となっている。

『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』シーズン2

森で静かに暮らしていた少女・ハンナが出会う、過酷な運命とは...。彼女自身の生い立ちの秘密に迫る本作は、2011年公開のアクションサスペンス映画『ハンナ』を米Amazonがリメイクしたものだ。

物語のスタートは15年前。エリックはルーマニアのとある施設に潜入し、決死の覚悟で一人の赤ちゃんを救出する。この赤ちゃんこそハンナだ。時は経って現在、立派な少女に成長したハンナは姿を隠すため山奥にこもり、エリックから学術と戦闘術を徹底的に叩き込まれていた。

そんな彼女の安定した日々は、CIAエージェントであるマリッサの登場によって打ち砕かれる。マリッサとその部下たちのせいでハンナは森を追われ、逃亡と戦闘の日々を迫られることに。エージェントに立ち向かう彼女の華麗なアクションに加え、7月3日(金)より配信スタートしたばかりのシーズン2は、さらに深みを増したストーリー展開となっている。

『アウトブレイク 感染拡大』

最後に紹介する『アウトブレイク』は、今年1月から3月までカナダで放映され、そのあまりにもタイムリーでリアルな内容から「現在の世界を予言した」として大ヒットしたウイルス・パニックスリラードラマだ。

物語中ではカナダ・モントリオール一帯で未知のウイルスが流行し、耐性の弱いホームレスの人々が続々と倒れてゆく。当初はさほど重要視されていなかったものの、ついに死者が出る事態に。そこで対応に当たることになったのが、救急医療研究所に勤める感染症対策の専門家・アンヌ=マリーだ。彼女は、原因を探ろうとするものの、前例のない感染症を前に調査は難航。そうする間にも、医療関係者や市民たちの間に謎の病がじわりと広がってゆく。CoVAと名づけられた新型コロナウイルス感染症と、それに立ち向かう疫学の専門家たちの奮闘を緊迫感たっぷりに描く。全10話から成るシーズン1を配信中。

以上、Amazon Prime Videoに新登場した5作品をお伝えした。謎とスリルいっぱいの各作品を見て、ぜひ充実の海外ドラマライフを!(海外ドラマNAVI)

Photo:『ブラインドスポット』シーズン3© Warner Bros. Entertainment, Inc.『エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜』Amazon Prime Video ラテンアメリカ公式Twitterより(@PrimeVideoLat) /『レジェンド・オブ・トゥモロー』(c)2016 Warner Bros. Entertainment Inc. DC’S LEGENDS OF TOMORROW(TM) and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics./『アウトブレイク ―感染拡大―』© Sphere Media 2016 inc.