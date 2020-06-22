ÇÒÅÂ¤Ë¤·¤ß ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÃË¤Î»Ñ¡¡ÀéÍÕ¡¦¹á¼è¿ÀµÜ
ÀéÍÕ¡¦¹á¼è»Ô¤Î¹á¼è¿ÀµÜ¤Ç20Æü¡¢ÇÒÅÂ¤Ê¤É5¥«½ê¤Ç±ÕÂÎ¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
20Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹á¼è»Ô¤Î¹á¼è¿ÀµÜ¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÇÒÅÂ¤ä¡¢¶Æâ¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÎÁíÌç¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5¥«½ê¤Ë±ÕÂÎ¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃËÀ¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£
¹á¼è¿ÀµÜ¡¦Á¾Àî¾»Âç¸¢Ç©µ¹¡Ö³§¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËÁÆÂ(¤Ü¤¦¤È¤¯)¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×
¤·¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Á°Æü¤Î¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤Ë¡¢»±¤òº¹¤·¤Æ²¿¤«¤ò¤Þ¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£