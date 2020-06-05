¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤È±½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ°ÄìÄ´ºº♡
¤Ù¤Ã¹Ã¥Í¥¤¥ë¤ä¥¯¥ê¥¢¥Í¥¤¥ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ±¤¤Ë¿´¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤È±½¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤È¤Ï¡©
¡÷___a__ny.a / Instagram
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¤ÎÃæ¤ËÅ´Ê´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å´Ê´¤ò¼§ÀÐ¤ÇÆ°¤«¤·¡¢ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºî¤êÊý¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¸«¤¨Êý¤â¡¢³ÑÅÙ¤äÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
¡÷miyu_nails / Instagram
½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ý
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡Ö¥¢¥·¥á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡÷___chienail___ / Instagram
º¸±¦¤Ç°ã¤¦¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥·¥á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤ÆÊÒÊý¤À¤±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡ý
»Ø¤´¤È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à
¡÷blanc_nail_roko / Instagram
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î20ÇÜ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò´Þ¤ó¤À¡Ö¥Ò¥×¥Î¥¸¥§¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¤Þ¤ë¤Ç¡¢±§Ãè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤âÂç»ö
¡÷miyu_yamazk / Instagram
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¡×¤Ç¤â½½Ê¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡
¡÷spice_candy_house / Instagram
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¤¼¤Ò¡¢¼¡²ó¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ±¤¤Ë¿´¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤È±½¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤È¤Ï¡©
¡÷___a__ny.a / Instagram
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¤ÎÃæ¤ËÅ´Ê´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å´Ê´¤ò¼§ÀÐ¤ÇÆ°¤«¤·¡¢ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºî¤êÊý¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¸«¤¨Êý¤â¡¢³ÑÅÙ¤äÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
¡÷miyu_nails / Instagram
½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ý
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡Ö¥¢¥·¥á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡÷___chienail___ / Instagram
º¸±¦¤Ç°ã¤¦¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥·¥á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤ÆÊÒÊý¤À¤±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡ý
»Ø¤´¤È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à
¡÷blanc_nail_roko / Instagram
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î20ÇÜ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò´Þ¤ó¤À¡Ö¥Ò¥×¥Î¥¸¥§¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¤Þ¤ë¤Ç¡¢±§Ãè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤âÂç»ö
¡÷miyu_yamazk / Instagram
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥Í¥¤¥ë¡×¤Ç¤â½½Ê¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡
¡÷spice_candy_house / Instagram
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¤¼¤Ò¡¢¼¡²ó¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡