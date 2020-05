外出規制が続き「子供たちと自宅での時間を有意義に過ごすにはどうしたらいいのか…」と頭を悩ませた親も少なくないだろう。そんななか、 プエルトリコ で撮影された親子とみられる2人の“危険な遊び”が物議を醸している。『NDTV』『Mirror』などが伝えた。動画が捉えられたのはプエルトリコにあるマンションの8階ベランダで、父親とみられる男性が天井部分から吊り下げられたブランコに女の子を乗せ、後ろから押している。そのベランダは地上約24メートルにあり、勢いよく押された女の子の身体は宙高く舞い、ベランダ部分から飛び出してしまっている。女の子はしっかりとロープ部分を握っているようだが、万が一のための安全対策が取られているようには見えず、一歩間違えれば死の危険もある。この動画は日本時間16日に『The Herald Mexico』のジャーナリスト、ジョナサン・パディリャさん(Jonathan Padilla)がTwitterに投稿し、掲示板SNS「Reddit」でシェアされて拡散した。ジョナサンさんは「自宅待機中に小さな娘をバルコニーのブランコに乗せて押す男性」と言葉を添えており、動画には男性を非難する次のようなコメントが多数あがった。「見ているだけでドキドキしちゃうよ。」「公園に行けないからって、子供の命を危険に晒すのはあり得ない。」「無責任。何かあったらどうするんだろう。」「マンションの中に設置すればいいのに。ドア部分に吊り下げるブランコがあるんだよ。」「危険すぎる。クレイジーだ。」「常識がなさすぎる。」「父親だとしたら、親の資格なし。」「警察を呼ぶべき。」ちなみに昨年8月には、メキシコのあるマンションのベランダから23歳の女性が約25メートル下の舗道に転落、9月にはアメリカの国際空港で、エスカレーターで遊んでいた3歳児が転落死しており、どちらも「防ぐことができた事故」として注目された。画像は『NDTV 2020年5月20日付「“Terrifying” Video Shows Dad Pushing Child On 8th Floor Balcony Swing」(Screengrab from a video shared on Reddit.)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)