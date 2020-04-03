新型コロナに感染したかも？不安なときの診断チャートと連絡先まとめ
感染が拡大している新型コロナウイルス。
もしかして自分も…？と不安になった場合に
どこに相談すればいいのか、
どんな流れで受診・治療をするのか、
チャートにまとめました。
各都道府県ごとの連絡先も記載したので
お住まいの地域をチェックして
いざという時に備えてくださいね。
■北海道・東北エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
■関東エリア
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
■中部エリア
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
■近畿エリア
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
■中国・四国エリア
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
■九州・沖縄エリア
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
・0120-565653
・受付時間：9:00-21:00（土日祝含む）
・公式サイト詳細
・050-3816-2787
・受付時間：24時間（土日祝含む）
・対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語
・公式サイト詳細
※多くの都道府県で、感染が疑われる場合は「医療機関受診前の電話相談が推奨」となっています。
まずは、最寄りの保健所等の特設窓口にご連絡ください。
※掲載内容は2020年4月2日時点のものです。最新の情報は各都道府県の公式サイトをご確認ください。
もしかして自分も…？と不安になった場合に
どこに相談すればいいのか、
どんな流れで受診・治療をするのか、
チャートにまとめました。
各都道府県ごとの連絡先も記載したので
お住まいの地域をチェックして
いざという時に備えてくださいね。
■北海道・東北エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
■関東エリア
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
■中部エリア
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
■近畿エリア
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
■中国・四国エリア
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
■九州・沖縄エリア
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
■全国：厚生労働省
・0120-565653
・受付時間：9:00-21:00（土日祝含む）
・公式サイト詳細
■外国人（短期滞在）：観光庁
・050-3816-2787
・受付時間：24時間（土日祝含む）
・対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語
・公式サイト詳細
※多くの都道府県で、感染が疑われる場合は「医療機関受診前の電話相談が推奨」となっています。
まずは、最寄りの保健所等の特設窓口にご連絡ください。
※掲載内容は2020年4月2日時点のものです。最新の情報は各都道府県の公式サイトをご確認ください。