新型コロナに感染したかも？不安なときの診断チャートと連絡先まとめ

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感染が拡大している新型コロナウイルス
もしかして自分も…？と不安になった場合に
どこに相談すればいいのか、
どんな流れで受診・治療をするのか、
チャートにまとめました。

各都道府県ごとの連絡先も記載したので
お住まいの地域をチェックして
いざという時に備えてくださいね。



北海道・東北エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東エリア
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部エリア
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

近畿エリア
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国・四国エリア
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄エリア
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


■全国：厚生労働省


・0120-565653
・受付時間：9:00-21:00（土日祝含む）
公式サイト詳細


■外国人（短期滞在）：観光庁


・050-3816-2787
・受付時間：24時間（土日祝含む）
・対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語
公式サイト詳細


※多くの都道府県で、感染が疑われる場合は「医療機関受診前の電話相談が推奨」となっています。
　まずは、最寄りの保健所等の特設窓口にご連絡ください。
※掲載内容は2020年4月2日時点のものです。最新の情報は各都道府県の公式サイトをご確認ください。