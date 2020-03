View this post on Instagram

. 実は昨日放送の日テレ「行列のできる法律相談所」に 出演させていただきました!  観ていただいた方ありがとうございました☺️🙏  初めてのTVのお仕事で終始緊張しっぱなしで頭が真っ白になってしまいました😂  いろいろな方の思いもあると思いますが 今まで知ってくれていた方も昨日の放送を観て 新しく私を知っていただいた方も これからも私らしく頑張っていきたいと思うので 応援していただけると本当に嬉しいです!