愛猫がヒザの上に乗るのは幸せなことですが、四六時中その状態が続くと生活に支障が出てきます。

イギリスの飼い主さんが、すきあらば人間の上に乗って来ようとする猫に対し、あるアイデアを思いつきました。

Couple Trick Their Super Clingy Cat By Creating A Fake Lap For Her To Sit On And She Loves It



10歳のジギーは、3年前に保護施設にいたところをメイ夫婦に引き取られました。

当初はシャイで落ち着くまでに長い時間を必要としたものの、心を許してからは常に人間の上に乗ってくるようになったのだとか。



降ろしても降ろしてもヒザに乗ってくるため、ときにはNetflixを5時間ぶっ通しで見ることも。

そのため考えたのが……。



フェイクのヒザ!



古いズボンに、布団カバー、タオル、暖房マットなどを詰めてあるそうです。



愛する主人のにおいが染みついてるせいか、ジギーも満足そう。

最初は妻を笑わせるためのジョークで作ったそうですが、これのおかげで自分たちの時間を作りやすくなったとのこと。

どの猫にもこれが通用するかはわかりませんが、似たような悩みがある人は試す価値があるかと思います。