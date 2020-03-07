ÃæµïÀµ¹¤ÎÆÈÎ©¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÖÊø²õ¤Î´íµ¡¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢Ïª¹ü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¸º¤é¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éà´³¤µ¤ì¤Æá¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ØSMAP¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÁð磲¡¢°ð³À¡¢¹á¼è¤Ç¤¹¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼¡¡¹¤È¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¡¢°ì»þ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃæµï¤Ï»öÌ³½ê¤«¤é¤Î±ßËþÂà½ê¤ËÀ®¸ù¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê²ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï·ÑÂ³¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼·ÑÂ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤È¤¯¤ËÃæµï¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤¹¡£Âà½ê²ñ¸«¤Î²ñ¾ì¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥Á¤Ï¤â¤¦¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤Ï×ÖÅÙ(¤½¤ó¤¿¤¯)¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»ÖÉ½¼¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ç19Ç¯£··î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØSMAP¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£³¿Í¤ò½Ð±é¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½êÂ¦¤¬Âà½ê¸å¤ÎÃæµï¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¼ÙËâ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÄã²¼¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ø´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ç18Ç¯12·î¤Ë½ÂÃ«(¤·¤Ö¤¿¤Ë)¤¹¤Ð¤ë(38)¤¬¡¢¡Ç19Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¶Ó¸ÍÎ¼(35)¤¬È´¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤¬Óñ(¤µ¤µ¤ä)¤«¤ì¤¿»þ´ü¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ËË¬¤ì¤ë¡ØÍò¡Ù¤Î³èÆ°µÙ»ß¤À¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Î²Ô¤®Æ¬¤À¤Ã¤¿¡ØÍò¡Ù¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¿·¿Í¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ç17Ç¯¡¢Åö»þÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹(53)¤¬¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤¬ÂìÂô½¨ÌÀ(37)¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¿·¿Í¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡ØSnow Man¡Ù¤È¡ØSixTONES¡Ù¤ò£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤é¤â¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£¥¸¥å¥ê¡¼ÇÉ¤È¥¿¥Ã¥¡¼ÇÉ¤Ïº£¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿ÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÆâ¤â°ìËç´ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Ãæµï¤Î±ßËþÂà½ê¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼«ÂÎ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢Âà½ê¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤È¥«¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ½ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ë10Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤°¤Ë¼¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢àÂà½êÍ½È÷·³á¤È¤·¤Æ±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³²¼ÃÒµ×(34)¡¢¡ØTOKIO¡Ù¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé(41)¡¢¡ØHey¡ª Say¡ª JUMP¡Ù¤ÎÃÎÇ°ÐÒÍû(¤Á¤Í¤ó¤æ¤¦¤ê)(26)¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬Ãæµï¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¸å¤ËÂ³¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇÉý¤òÍø¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥É¥é¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ä¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO:»³ÅÄ¹¨¼¡Ïº¡Ê£±¡Á£³ËçÌÜ¡Ë