しつけのために、ワンちゃんを人間用のベッドやソファに乗せない家は多いかと思います。

海外のとある家庭で、愛犬にベッドの上で遊ぶことを許可してみたところ……尋常じゃない喜びっぷりが話題となっていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Puppy totally loses it after being allowed to play on bed - YouTube



飼い主さんから許可をもらうと、さっそくベッドの上に上がるダックスフントの「ペッパー」くん。



「ヒャッハー!」



「めっちゃたのしー!!」

ここぞとばかりにベッドの上を駆け回ります。



最後は同居犬と見つめ合い、我に返るペッパーくんなのでした。

動画を観た人からは、

「自分も5つ星ホテルでこれをしてみたい」

「人生が毎日こんな感じだったら……って想像してみてよ」

「なんてかわいいワンちゃんなの! 彼の友達も素敵ね」

といった声が寄せられていました。