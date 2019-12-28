Ž¢2019Ç¯¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿CMŽ£¤Ë¸«¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
2019Ç¯¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖONE TEAM¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤¬Á´¹ñ¤«¤é¸øÊç¡¦·èÄê¤¹¤ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤â¹þ¤á¡¢¿·¸µ¹æ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÎá¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Áê¼¡¤°Âç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤äÆü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¡¢¼óÎ¤¾ë¤Î¾Æ¼º¤Ê¤É¿´¤¬ÄË¤à½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬1Ç¯´Ö¤ÎCM¤ÎÁí¤Þ¤È¤á¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØBRAND OF THE YEAR¡Ù¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Øau¡Ù¤¬CM¹¥´¶ÅÙ¤Ç5Ï¢ÇÆ
2019Ç¯ÅÙ¤ËCM¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿Á´6922ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢KDDI¤Î¡Øau¡Ù¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤ÎCM¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢ßÀÅÄ³Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅíÂÀÏº¡¢±ºÅçÂÀÏº¡¢¶âÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¡Ö»°ÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬°ú¤Â³¤¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¸µÆü¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¦±é¤¹¤ëCM¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¹¹ð¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¹¹ð¤È¤·¤Æ¤¹¤ßÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤ò½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶Ê±¤¹¤ë¡È¿Æ»ØÉ±¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£CM³«»Ï1Ç¯È¾Á°¤«¤éInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÁØÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ØSoftBank¡Ù¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤òBGM¤Ë¹À¥¤¹¤º¡¢µÈÂôÎ¼¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤ä¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤é¤¬¡È¥®¥¬ÉÔÂ¡É¤ËÇº¤à¡È¥®¥¬¹ñ¡É¤òÎ¹¤¹¤ëCM¡¢¾å¸ÍºÌ¤é½Ð±é¤Î¡ÖÇò¸Í²È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬²÷Áö¤·¤¿¡£3°Ì¤ÏNTT¥É¥³¥â¡ØNTT DOCOMO¡Ù¡£À±Ìî¸»Ê±¤¹¤ë¡ÈÀ±¤¢¤æ¤à¡É¤¬¡È¥É¥Ë¥Þ¥ë¡É¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¡¢¡È¥³¥¹¥â¥Õ¡É¡ÊÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ë¡¢¡È¥â¥ó¥¸¥å¥¦¥í¥¦¡É¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤È¤¤¤¦3É¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖÀ±¥×¥í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¤¿¡£
²Ö²¦¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO¡Ù¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬ÀöÂõ¹¥¤¤Î¼Ò²ñ¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡È¡ôÀöÂõ°¦¤·¤Æ¤ë²ñ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥·¥ê¡¼¥ºCM¤ò4·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤·¤¿¡£CM¤ÏÈà¤é¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÀö¾ôÎÏ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¿·¤·¤¤·Á¾õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Î»È¤¤Êý¤ò»î¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯ÆâÍÆ¤Ç¡¢¼çÉØÁØ¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Ö²¦ ¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¡Ö¥¼¥íÀö¾ô¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡Ê60ÉÃ¡Ë CM ¾¾ºäÅíÍû/¿ûÅÄ¾Úö/²ìÍè¸¿Í/´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯/¿ùÌîÍÚÎ¼
Åìµþ¥¬¥¹¡Ø¤º¤Ã¤È¤âÅÅµ¤¡Ù¤Ï¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î¡È¥é¥à¤Á¤ã¤ó¡É¡¢»ûÅÄ¿´¤¬¡È¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ËÊ±¤¹¤ëCM¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£30Âå¤«¤é50Âå¤òÃæ¿´¤ËÉ¼¤ò¿¤Ð¤·¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î3ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëCM¹¥´¶ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥Û¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥º¥ë&¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢Íò¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ØNOW or NEVER¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëCM¤¬¡¢2017Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¹¥É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£Íò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿CMÅ¸³«¤Ç¶ÈÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤òÆ°¤«¤·¤¿CMÅ¸³« 10Áª¡×¤Ç¤Ï¡¢CM¹¥´¶ÅÙ¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¡Ö»þÂåÀ¡×¡ÖÏÃÂêÀ¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿CMÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢10ÌÃÊÁ¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
²Ö²¦¤È¥¼¥¹¥×¥ê¤ÎCM¡¢À®¸ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO¡Ù¤Ï²Ö²¦¤¬10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ³«È¯¤·¤¿Àö¾ô´ðºÞ¡Ö¥Ð¥¤¥ªIOS¡×¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë°áÎÁÍÑÇ»½Ì±ÕÂÎÀöºÞ¤À¡£´Ä¶¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡È¥¢¥¿¥Ã¥¯±ÕÂÎ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀö¾ôÎÏ¡É¤ò¸Ø¤ë¿·»þÂå¤ÎÀöºÞ¤È¤·¤Æ2019Ç¯4·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë5¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡ÈÀöÂõ°¦¡É¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ëCM¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤ËCM¤ò³«»Ï¤·¤¿2459¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â¤¤CM¹¥´¶ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢CM¹¥´¶Í×°ø¤Î¡Ö¾¦ÉÊ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹¹ð¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢È¯Çä30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼ãÊÖ¤ê¤È»ÈÍÑ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¡¢È¯Çä¤«¤é7¥«·î¤Ç6300ËüËÜ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¥Ç¡¼¥¿ ËÜÂÎ´¹»»¡Ë¤Î½Ð²Ù¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥×¥í¥À¥¯¥ÄÉôÌç ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢»ö¶ÈÉô ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ ÌîÂ¼Í³µª»á¤Ï¡Ö¼¡¤Î30Ç¯¤â¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÊÃÊ¤Ë¿·¤·¤¤ÀöºÞ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¿âÄ¾Î©¤Á¾å¤²¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Ç¤ÏÃ¯¤â¿¶¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡È¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¤È¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¡É¤ò¼´¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¥¤¥±¥á¥ó5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÀöºÞ¤ÎCM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦CMÉ½¸½¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë²Ã¤¨½ÂÃ«109¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¹¹ð¤Ê¤É¤Î²°³°¹¹ð¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¤¿¼çÉØ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÀöºÞ¤Ë´Ø¿´¤ÎÄã¤¤¿Í¡¹¤Ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡È¥¥¦¥¤¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡É¤ä¡È¥¢¥²¥ê¥·¥ã¥¹¡É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¼¥¹¥×¥ê ¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ù¤À¡£ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼Ô¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄµÊ¿©Î¨¤ÎÄã¤µ¤¬¸²Ãø¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÁýÂç¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡£¥¼¥¹¥×¥ê ¥¥¦¥¤ TVCM 2019 #01 ¡Ö¥¢¥²¥ê¥·¥ã¥¹¥À¥ó¥¹¡×ÊÓ
¥¼¥¹¥×¥ê ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹ Ãö¸Ô²ÄÆà»Ò»á¤Ï¡Ö²ÌÊª¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤òºÇ½é¤Î²ÝÂê¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Æü¡¹Ë»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Î¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¤Û¤«¤Î²ÌÊª¤À¤±¤ò¶¥¹ç¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤è¤ê¤â¿´¤ËÎ±¤á¡¢°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿2016Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÏCM¤Ç±ÉÍÜ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÁÊµá¡£2019Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¾ð½ïÅª¤Ê¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£É½¸½ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡É¤È¡È²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÁÃ£ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸³è¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤¢¤¨¤ÆÌ¤´°À®¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô»²²Ã·¿¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç112%¤È2·åÁý¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡È¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«
Î¾¼Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº¬Äì¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¹ð¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤ë¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦±óÅêÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
Ãö¸Ô»á¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¡¦¥â¥Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ë¶È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¡£ÌîÂ¼»á¤Î¸À¤¦¡È¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¾ðÊó¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ö¼Â¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¾ðÊó´Ä¶¤ò¿¼¤¯Æ¶»¡¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬Î¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£