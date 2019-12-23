2019年インスタグラム人気投稿を大公開！いいね数TOP5〜グルメ編〜
Hanako編集部の公式Instagramは「都市を美味しく生きる女子」に向けて、毎日更新中！今回は、2019年総まとめ。Hanako公式Instagramで投稿された「グルメ」投稿のいいね数ランキングTOP5をご紹介します！
1位：〈お多幸〉の「とうめし」
おでんの老舗の「とうめし」。〈日本橋 お多幸本店〉の真っ黒なおでんの汁は、70年以上継ぎ足して使っている伝統の味。純関東風おでんの名店の看板メニュー「とうめし」は、しっかりと味のしみた豆腐を固めの茶飯にのせた一品！
〈日本橋 お多幸本店〉
■東京都中央区日本橋2-2-3 お多幸ビル
■03-3243-8282
■11:30〜13:30LO、17:00〜22:15LO、土祝 16:00〜22:30／日休
■90席／禁煙
（Hanako特別編集『East Area of Tokyo Station Magazine』掲載）
2位：〈たいめいけん〉の「たんぽぽオムライス」
卵がとろける「たんぽぽオムライス」。愛され続ける有名店〈たいめいけん〉で納得のひと皿を！老若男女問わず虜にするオムライス。日ごとに鮮度の良い卵を取り寄せ、1皿で4個分を使用。
〈たいめいけん〉
■東京都中央区日本橋1-12-10
■03-3271-2464
■1F 11：00〜20：30LO（日祝〜20：00LO ）2F 11：00〜14：00LO、17：00〜20：00LO 1F月休（祝日の場合は翌日休）、2F日祝休
■60席／禁煙
（Hanako特別編集『East Area of Tokyo Station Magazine』掲載／photo : Asami Endo, Ayumu Gombi, Eiichiro Abe, Hiroshi Mashimo, Kanako Furune, Katsuhiko Hirahara, Kazumasa Kitajima, Kazuya Okada, Kengo Motoie, Kentaro Abe, Tomomi Kobayashi, Yu Tsutano text : KWC）
3位：〈ぐるぐるべゑぐる〉のベーグル3種類
人気ベーカリー〈パンとエスプレッソと〉のベーグル専門店。〈ぐるぐるベゑグル〉では、ベーグルに挟み込む食材に合わせて、食感、香りなどが異なる10種類の生地を使用。左から、「5種のフルーツサンド」「たまごとチーズ」「珈琲とあんバター」
〈ぐるぐるべゑぐる〉
■神奈川県鎌倉市小町1-3-4 丸七商店内
■0467-73-8340
■10：00〜18：00 月火休
■5席／禁煙
（Hanako1179号掲載／photo : Kaori Ouchi, Yoichiro Kikuchi text : Keiko Kodera, Ami Hanashima, Kimiko Yamada）
4位：〈海鮮 大江戸〉の「うに盛り7点上丼」
シャリが見えないほどネタがぎっしり。日本橋魚市場から続く、1909年創業の老舗〈海鮮丼 大江戸〉。海鮮丼はなんと40種類以上もラインナップ。桶で提供される「うに盛り7点上丼」は、大盛りウニのほかに、天然マグロなどの旬のネタが満載！
（Hanako1171号掲載／photo : Yoko Tajiri text : Emi Suzuki）
5位：〈SEction D'or〉の「タンドリーチキン」
〈SEction D'or〉の料理はタンドリーチキンただひとつという潔さ。店主の永松秀高さんが作り上げたレシピは一度食べた人をたちまち虜にする味わい。加えて季節ごと8〜10種の付け合わせ野菜の力強いこと。添えられる仏産のパンと共に。要予約。
（Hanako1176号掲載：photo:YoshikoWatanabe）
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