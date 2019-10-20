¥í¥Ã¥Æ1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡¦±üÀî¶³¿¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡©¡½¡½¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò10²ó¤¯¤é¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡½¡½º´¡¹ÌÚ¤È±üÀî¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤Î¿´¾ð¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Ö°ïºà¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÊÂçÁ¥ÅÏ¢ª¥í¥Ã¥Æ1°Ì¡Ë¤È±üÀî¶³¿¡ÊÀ±ÎÇ¢ª¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¿Í¾ð¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹ó¤Ê¼ÁÌä¤Ï¤Ê¤¤¡£º´¡¹ÌÚ¤È±üÀî¤ËÍ¥Îô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¿·³À·ë°á¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ò·è¤á¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òµìÃÎ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Ãç´Ö¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¥¬¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£»ä¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßÇÉ¤Ê¤Î¤À¡£¤è¤¦¤ÏÍ¥Îô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö¸«¤ë¿Í¤Î¹¥¤ß¡×¤Ê¤Î¤À¡£
U-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±üÀî¡Êº¸¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚ¡¡©AFLO
¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¡¢°Â¿´¤Î±üÀî¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤È±üÀî¤òÉ¾¤¹¤ëºÝ¡¢»ä¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¡¢°Â¿´¤Î±üÀî¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤¦¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¡£2019Ç¯4·î6Æü¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º¸Â¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¡¢190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶²ÉÝ¿´¤ò³Ð¤¨¤ëË½ÎÏÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÊÑ²½µå¤â¹âÂ®¤Ç±Ô¤¯ÊÑ²½¤·¡¢Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿Æ£ÅÄ·òÅÍ¡ÊÃæµþ³Ø±¡ÂçÃæµþ¢ªºå¿À5°Ì¡Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÏÅö»þ¤ò¡ÖÅê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£140¥¥íÂæ¤Ç¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬È¿±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2²ó¤òÅê¤²¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹â¹»À¸ÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë6Ï¢Â³Ã¥»°¿¶¤È´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿ÅÐÈÄ¸å¡¢¥é¥¤¥¿¡¼Ãç´Ö¤«¤é¡ÖºÇÂ®163¥¥í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÀ¨¤ß¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é½Õ¡¢²Æ¤ÈÂçÁ¥ÅÏ¤Î¸ø¼°Àï¤ò¸½ÃÏ¤Ç6»î¹ç¸«¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Û¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Î¸å¡¢¹üÌ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµåÂ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÃÃ¤¨Êý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹´ü¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂçÁ¥ÅÏ¤ÎÔ¢ÊÝÍÎÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµåÂ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½Õ°Ê¹ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤¿Åêµå¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼èºà¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤Ï¾®À¼¤Ç¸ÀÍÕ¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢µ¼Ôµã¤«¤»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÎµÉ§¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î´ä¼êÂç²ñ·è¾¡¤äU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÐÈÄ²óÈò¡×¡Ö¤â¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂÎ¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ë¡£¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»°ÅÙÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤ë¤Ï¤º¤ÎÀÐ¶¶¤ò¸ÞÅÙÃ¡¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
170¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥í¥Þ¥ó¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤È
¡¡¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ë±ñÅÄÁïÉ§¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¹õÅÄÇî¼ù¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î±ñÅÄ¤µ¤ó¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µå¤Î¼Á¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤³¤ì¤À¤±¤½¤í¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÂÎ¤¬À®½Ï¤¹¤ì¤Ð170¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢°éÀ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ì¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÊª¤òÄÙ¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½êÂ°µåÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¤È¥ê¥¹¥¯¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±üÀî¤Ï¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤äÅÄÃæ¾Âç¤Î¹â¹»»þÂå¤è¤ê¤â¾å¡×
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö°Â¿´¤Î±üÀî¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤«¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢À±ÎÇ¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¡£¤È¤¯¤Ë3²óÀï¤ÎÃÒíçÏÂ²Î»³Àï¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤á¡¢14¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶23¤ÈÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±üÀî¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢±üÀî¤Ï¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¡¢´é¿§¤äµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍµ¡Åª¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤À¡£¥×¥í¤Ç¸À¤¨¤Ð¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÅêµå¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡¼èºà¤Ø¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤Ï¡¢¾ï¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ç¸¬µõ¡£º´¡¹ÌÚ¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¶²¤ìÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥×¥í¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤Î±ñÅÄ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢±üÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¾ºäÂçÊå¡ÊÁ°¡¦ÃæÆü¡Ë¤äÅÄÃæ¾Âç¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î¹â¹»»þÂå¤è¤ê¤â¾å¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÎò»ËÅª¤Ê¹â¹»À¸±¦ÏÓ¤Î°ïºà¤¬¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë½Ð¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
º´¡¹ÌÚ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡¡10·î17Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë4µåÃÄ¡¢±üÀî¤Ë3µåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬²õÌÇÅª¤Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤È¿Íµ¤µåÃÄ¤æ¤¨·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµð¿Í¤Èºå¿À¤¬±üÀî¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö°Â¿´¤Î±üÀî¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Îº´¡¹ÌÚ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢³ÚÅ·¤È¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢±üÀî¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¸ò¾Ä¸¢¤¬³ÎÄê¡£¤³¤ì¤«¤éÆþÃÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆþÃÄ¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Î¶â¤ÎÍñ¤¬¥×¥í¤ÇÕÛ²½¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜµå³¦¤ÎÊõ¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÊµÆÃÏÁª¼ê¡Ë