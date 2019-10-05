戦力外、自由契約、引退…4日までに発表となった選手の去就

プロ野球は5日から、いよいよクライマックスシリーズ（CS）が幕を開ける。ファーストステージでは、パ・リーグ2位・ソフトバンクと3位・楽天がヤフオクドームで対戦。セ・リーグは2位・DeNAと3位・阪神が横浜スタジアムで火花を散らす。その一方で、CS開幕前日の4日には第1次戦力外通告期間が最終日を迎え、各球団で多くの動きがあった。

ここまで現役引退を決意した選手、戦力外通告を受けた選手、自由契約等で他球団でプレーする道を探る選手など、何らかの動きがあった選手はパ・リーグで45人、セ・リーグで54人、両リーグで計99人となっている。

現役引退を決意した選手の中には、現役最年長の福浦和也内野手、“松坂世代”の実松一成捕手、永川勝浩投手、館山昌平投手らの名前もあった。

日本一を決めるクライマックスシリーズが熱気を帯びる一方で、各選手の動向も気になるところだ。

以下が4日までに発表となった選手の去就（※は育成選手）

○セ・リーグ 54選手

【巨人】15選手

上原浩治 現役引退

阿部慎之助 現役引退

森福允彦 戦力外

坂本工宜 戦力外

アダメス 戦力外

マルティネス 戦力外

山下亜文 戦力外

田島洸成 戦力外

谷岡竜平 自由契約

※山川和大 自由契約

※高井俊 自由契約

※巽大介 自由契約

※與那原大剛 自由契約

※橋本篤郎 自由契約

※高山竜太朗 自由契約

【DeNA】10選手

綾部翔 戦力外

寺田光輝 戦力外

中後悠平 戦力外

田村丈 戦力外

西森将司 戦力外

大河 戦力外

狩野行寿 現役引退

中川大志 現役引退

青柳昴樹 現役引退

※水野滉也 現役引退

【阪神】7選手

メッセンジャー 現役引退

高橋聡文 現役引退

横田慎太郎 現役引退

岡本洋介 戦力外

小宮山慎二 戦力外

山崎憲晴 戦力外

歳内宏明 戦力外

【広島】8選手

永川勝浩 現役引退

赤松真人 現役引退

エルドレッド 現役引退

横山弘樹 戦力外

飯田哲矢 戦力外

岩本貴裕 戦力外

※岡林飛翔 戦力外

※木村聡司 戦力外

【中日】5選手

武山真吾 戦力外

亀沢恭平 戦力外

杉山翔大 戦力外

友永翔太 戦力外

近藤弘基 戦力外

【ヤクルト】9選手

館山昌平 現役引退

寺原隼人 現役引退

畠山和洋 現役引退

三輪正義 現役引退

村中恭兵 戦力外

岩橋慶侍 戦力外

沼田拓巳 戦力外

大引啓次 戦力外

山川晃司 戦力外

○パ・リーグ 45選手

【西武】9選手

大石達也 戦力外

高木勇人 戦力外

小石博孝 戦力外

廖任磊 戦力外

南川忠亮 戦力外

松本直晃 戦力外

郭俊麟 戦力外

金子一輝 戦力外

斉藤彰吾 戦力外

【ソフトバンク】4選手

※中村晨 戦力外

※笠原大芽 戦力外

※島袋洋奨 戦力外

※張本優大 戦力外

【楽天】9選手

森雄大 戦力外

池田隆英 戦力外

福山博之 戦力外

橋本到 戦力外

島井寛仁 戦力外

※野元浩輝 戦力外

※井手亮太郎 戦力外

※鶴田圭祐 戦力外

※山田大樹 戦力外

【ロッテ】9選手

福浦和也 現役引退

関谷亮太 戦力外

大嶺祐太 戦力外

島孝明 戦力外

阿部和成 戦力外

高浜卓也 戦力外

李杜軒 戦力外

大木貴将 戦力外

伊志嶺翔大 戦力外

【日本ハム】7選手

実松一成 現役引退

田中賢介 現役引退

中村勝 戦力外

田中豊樹 戦力外

立田将太 戦力外

森山恵佑 戦力外

岸里亮佑 戦力外

【オリックス】 7選手

岸田護 現役引退

成瀬善久 戦力外

青山大紀 戦力外

岩本輝 戦力外

高城俊人 戦力外

宮崎祐樹 戦力外

※塚原頌平 戦力外（Full-Count編集部）