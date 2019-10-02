¤¢¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡½¡½

»Ò¶¡¤Î¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

ºî¼Ô¤Ï¡Ö»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Å¾¹»À¸¤¬¥°¥¤¥°¥¤¤¯¤ë¡£¡×¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÀîÂ¼Âó¡Ê¡÷kawamurataku¡Ë¤µ¤ó¡£

¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤Æ2019Ç¯10·î1Æü¡¢½÷»ù¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ì¡²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£

¡ÖÅ¹°÷¤µ¤óÁê¼ê¤Ë°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤¹¿Í¤Ã¤Æ...¡×


¤È¤¢¤ë³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¡¢2¿Í¤Î½÷»ù¤¬Å¹°÷¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£

¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆù¤Þ¤ó¼è¤ì¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤ª¤Ã¤µ¤ó¡ª¡×

¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¥ì¥¸ÂÐ±þ¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¯Å¹°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¥²¥é¥²¥é¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°­ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×

¤È¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿½÷»ù¤Î¿´¶­¤¬¸ì¤é¤ì¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤¿£²¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¤³¤Á¤é¡£


ÀîÂ¼Âó¡Ê¡÷kawamurataku¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤è¤ê

¡ÖÅ¹°÷¤µ¤óÁê¼ê¤Ë°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤¹¿Í¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¹¤®¤ë¤è¤Í¡Á¡Á¤Ã¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤³¤½°ìÂÎ²¿ºÐ¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤ï¡Á¤Ã¡×

»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÄË²÷¤ÊÈ¿·â¤À¡£¤È¤É¤á¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é...¡ª¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î°ì¸À¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢°­ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÖÌÌ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£

»Ò¶¡¤ò¤·¤Æ¸À¤ï¤·¤á¤¿ÄË²÷¤ÊÂæ»ì¤Î¿ô¡¹¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£

¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÜµÒ¤Î²á¾ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡£

¤È¤â¤¢¤ìÂç¿Í¤Î³§ÍÍ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆüº¢¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡£