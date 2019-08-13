âÃÅç½¨ÏÂ¼ç±é¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ðÊÔ¡¡Á´ÊÔ¥µ¥¦¥Ê¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ©¼¼·à
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡¼¥Þ¥ó¡Á´À¤«ÎÞ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÊÔ¤ò¸«¤ë¡Û
8·î25Æü¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢10Ç¯´ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥è¥·¥È¥â¤¬ÍÍ¡¹¤ÊµÒ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥è¥·¥È¥âÌò¤òâÃÅç½¨ÏÂ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥è¥·¥È¥â¤òÃæ¿´¤Ë»³Ãæ¿ò¡¢¼·À¥¸ø¡¢¿Î²Êµ®¡¢ËÌÀî¾°Ìï±é¤¸¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï»³Ãæ¿ò±é¤¸¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î¡Ö¤³¤³¤ÏÁ´¤Æ¤òÍî¤È¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£¶òÃÔ¡¢¼å²»¡¢Âç´¿·Þ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢¥è¥·¥È¥â¤¬¡Ö¤³¤³10Ç¯¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿8·î18Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤ÇTSUTAYA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤ÎÁ´3¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¦¤ÁÂè1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢TSUTAYA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÏÂè1¡¢Âè2¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë9·î5Æü12:00¤«¤é16:00¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY¤Ç¡¢¥è¥·¥È¥â¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ä¾®Æ»¶ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡¼¥Þ¥óÅ¸¡÷Âå´±»³¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÍ½¹ðÊÔ¤ò¸«¤ë¡Û
8·î25Æü¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢10Ç¯´ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥è¥·¥È¥â¤¬ÍÍ¡¹¤ÊµÒ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥è¥·¥È¥âÌò¤òâÃÅç½¨ÏÂ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥è¥·¥È¥â¤òÃæ¿´¤Ë»³Ãæ¿ò¡¢¼·À¥¸ø¡¢¿Î²Êµ®¡¢ËÌÀî¾°Ìï±é¤¸¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï»³Ãæ¿ò±é¤¸¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î¡Ö¤³¤³¤ÏÁ´¤Æ¤òÍî¤È¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£¶òÃÔ¡¢¼å²»¡¢Âç´¿·Þ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢¥è¥·¥È¥â¤¬¡Ö¤³¤³10Ç¯¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿8·î18Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤ÇTSUTAYA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤ÎÁ´3¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¦¤ÁÂè1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢TSUTAYA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÏÂè1¡¢Âè2¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë9·î5Æü12:00¤«¤é16:00¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY¤Ç¡¢¥è¥·¥È¥â¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ä¾®Æ»¶ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡¼¥Þ¥óÅ¸¡÷Âå´±»³¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£