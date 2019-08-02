½ë¤¯¤Æ¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª´ÊÃ±¡õ¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Ê¤ª¤«¤º2¥ì¥·¥Ô
ÄêÈÖÎäÀ½¥¹¡¼¥×¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¥È¥Þ¥È¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÎäÀ½¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
Îä¤¿¤¤¤ª¤«¤º¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡£
¤Î¤É±Û¤·¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤ò´Ý¤´¤ÈÀÝ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
ÎäÀ½¥¹¡¼¥×¤È¸À¤¨¤ÐÎä¤¿¤¤¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤ò¿§¡¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤ë¤È¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥¹¡¼¥×¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÎäÀ½¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¡¼¥×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¿©Âî¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥È¥Þ¥È¡¡1¸Ä
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Êkiri¡Ë¡¡1¸Ä¡Ê18g¡Ë
¡¦¥Ð¥¿¡¼5g
¡¦¥³¥ó¥½¥á¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¦µíÆý¡¡300ml
¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ñ¡¼¡¡¾¯¡¹
¡¦¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡¡¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡¡¡¾®Æé¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¥È¥Þ¥È¤òÅòÇí¤¤¹¤ë¡£
¢¨ÅòÇí¤¤Î»ÅÊý¡Ä¥È¥Þ¥È¤Î¥Ø¥¿¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë½½Ê¸»ú¤ÎÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Èé¤Ë¤·¤ï¤¬´ó¤ë¤Þ¤ÇÇ®Åò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÎä¿å¤Ë¤È¤ê¡¢Èé¤¬¤á¤¯¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¡¼¥Ã¤ÈÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¡Æé¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ËÅòÇí¤¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥³¥ó¥½¥á¡¢µíÆý¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç³ÉÙÂ¤¹¤ë¡Ê¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¤âOK¡Ë¡£
£¡¡´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ñ¡¼¤ò¤Á¤é¤·¡¢¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥»¥ê¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ò¤¿¤é¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢´ï¤âÎä¤¿¤¤Êý¤¬»ý¤Ã¤¿»þ¤ËÎÃ¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Î¤¢¤¶ñ¹ç¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤¤¤ì¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥×¤è¤ê¤â¥³¥¯¤È±öÌ£¤¬½Ð¤Æ¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¦ÌîºÚ¤ò¥¢¥Ü¥«¥É¤ä»ÞÆ¦¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Çº£²ó¤Ï¥È¥Þ¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¿§¤ÎåºÎï¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¥Ò¥ó¥ä¥ê¤Ä¤ë¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎäÀ½ÃãÏÒ¾ø¤·
ÃãÏÒ¾ø¤·¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤À¤·²Æ¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎäÀ½ÃãÏÒ¾ø¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²Æ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¿©Íß¤Î¿Ê¤à°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡×¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤ñ²¤«¤±¥¿¥¤¥×¤ò¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á4¿ÍÊ¬¡Ë
¢¡Íñ±Õ
¡¦Íñ¡¡2¸Ä
¡¦Çò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸2
¡¦¿å¡¡300ml¡¡¡¡
¢¡¤¢¤ó
¡¦Çò¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸2
¡¦¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡¡150ml
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸2
¡¦¥ª¥¯¥é¡¡¡¡2ËÜ¡¡¡¡
¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¤¤¤¯¤é¡¡¾¯¡¹
¡¦è¬²Ù¡¡1ËÜ
¡¦¤Í¤êÇß¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2¡¡¤Ê¤É
ºî¤êÊý
¡¡¡Íñ±Õ¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÁ´ÉôÆþ¤ì¤Æ¡¢ßÉ¤·¡Ê¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤âOK¡Ë´ï¤ËÃí¤°¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Ë´ï¤Î1¡¿3¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¡¤Î´ï¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÈï¤»¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢³¸¤ò¤·¤Æ10Ê¬¼å²Ð¤Ç¾ø¤·¤Æ¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ3Ê¬Äø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
£¡¡¢¤¬Îä¤á¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ØÆþ¤ì¤ÆÎä¤ä¤¹¡£
¤¡¡¾®Æé¤Ëñ²¤ÎºàÎÁ¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤Î»þ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»È¤¦ÍÑ¤Î¿©ºà¤Ï¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¡£¡Ê¥ª¥¯¥é¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥¡¡¤¤Ë¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é²Ð¤«¤é¤ª¤í¤·¤Æ¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¦¡¡¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤ËÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿£¤Î¾å¤Ë¥¤Îñ²¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Î¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
»ä¤Ï¥¹¥È¥¦¥Ö¤ÎÆé¤ÇÃãÏÒ¾ø¤·¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆé¤ÎÆÃÀ¾å³¸¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿åÅ©¤¬¤Ä¤¤½¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¸¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¤°¤ë¤Ã¤ÈÊ¤¤Ã¤Æ¤«¤é¾ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾øäÆ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¤è¡£
²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡ª¤Îº£¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï²Ð¤â¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤º¡¢Îä¤¿¤¯¤Æ±ÉÍÜ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£