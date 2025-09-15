「ほどよくオシャレ」と認めてもらえるデートファッション９パターン
女性と二人で出掛けるなら、「普段着よりワンランク上のおしゃれ」でありながら、「やり過ぎないスタイル」でセンスの良さをアピールしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『ほどよくオシャレ』と認めてもらえるデートファッションのテクニック９パターン」をご紹介します。
【１】「シャツは体にフィットしたもの」など、上半身はコンパクトにまとめる
「ジャケットがブカブカだったりすると、だらしないだけになってしまう」（20代女性）というように、サイズが合っていない服は、オシャレ以前に身だしなみとして見苦しいもの。これぞというアイテムは、面倒がらずに試着して買うと良いでしょう。
【２】「高級ブランドにはファストファッションを合わせる」など、バランスに気をつける
「上から下まで雑誌に載っているようなスタイルだと、なんだかギラギラで疲れる」（20代女性）というように、あまりにビシッと決めてしまうのも、かえってイマイチな印象を与えてしまうようです。ほどよく肩の力が抜けている組み合わせを意識するといいでしょう。
【３】「Ｔシャツよりはカットソー」など、普段着よりキレイめを心がける
「いつもジーンズの彼がチノパンを履いているだけでドキドキする」（20代女性）というように、日ごろのファッションとの差別化を図る方向もアリでしょう。オシャレのさじ加減がわからなければ、ショップの店員に相談してみるのも一案です。
【４】「幾何学模様はチラ見せ」など、インパクトの強い柄は露出量を加減する
「全体はシックなのに、ビビッドなアーガイル柄の靴下をチラ見せするのがオシャレだわーと思いました」（20代女性）など、見た目が強烈なアイテムは、ワンポイントに抑えたほうが効果を増しそうです。襟元や袖口などにあしらう程度にとどめると良いでしょう。
【５】「下がジーンズなら上はジャケット」など、ギャップのあるアイテムを組み合わせる
「くだけ過ぎず、堅苦し過ぎることもないくらいがデートにピッタリだと思う」（20代女性）というように、カジュアルさ加減がちょうどいいと、一緒にいる女性もくつろげるようです。夏なら、ハーフパンツには、あえて襟のあるシャツを合わせると、キレイめコーデにまとまりそうです。
【６】「多くても４色まで」など、全身の色数を抑える
「薄いブルーのシャツに濃紺のジャケットを合わせるセンスに唸った」（20代女性）など、同系色で濃淡をつけたりして色を絞るのも、気負わず実践できるテクニックでしょう。どこかに白を入れると、清潔感を醸し出せるかもしれません。
【７】「ポロシャツと靴下の色を合わせる」など、やり過ぎない程度の小細工を施す
「デートだから気をつけてくれたんだなとうれしくなる」（20代女性）というように、頑張り過ぎないレベルで頑張りを見せるのも好印象でしょう。体全体のバランスを考えて、色の量にも配慮したいところです。
【８】「ストライプのシャツでも袖と襟は無地の切り替え」など、一工夫あるデザインを選ぶ
「シンプルな中にもおしゃれ心を感じて、『やるな』と一目置きます」（10代女性）など、どこか１点だけに凝ってみるのも、おしゃれ上級者を思わせるでしょう。ファッションに一家言ある女性なら、目ざとく見つけて褒めてくれそうです。
【９】「夏ならシャツは麻100％」など、季節の素材を取り入れる
「少しだけ季節を先取りしていたりすると、さらに粋な感じ」（20代女性）というように、時季を意識した風合いのアイテムを選ぶと、服装に気を遣っている印象を与えるようです。夏は寒色でクールさを、冬は暖色で温かみを演出するのも良いでしょう。
紹介したテクニックは、さほどお金をかけずに実行できそうなものばかり。肩肘張らずに、それでいてちょっとだけ特別感のあるファッションなら、女の子も喜んで隣を歩いてくれそうです。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
