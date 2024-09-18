´ØÅì¡¡¸á¸å¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤âµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Î¶²¤ì¡¡´§¿å¤Ê¤ÉÃí°Õ
º£Æü18Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢µ¤²¹¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ë¤âÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤òÄ¾·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡´ØÅìÊ¿ÌîÉô¤âÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³¹Ãæ¤Ç¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤¬È¯À¸¡¡ÈòÆñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈòÆñ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤Î1³¬°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬Áý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¿»¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤òÊâ¤¯»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¿å¤ÎÎ®¤ì¤ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¦¹Â¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢¿å¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÀ¤Ê¤É¤ÇÂ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íë¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¡²È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ±û¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íë¤¬ÌÄ¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³°¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áë¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤á¤Æ¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤Î²¼¤ä¼þ°Ï¤Ï¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢Íë¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íë¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Íë¤«¤é²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òËÉ¸î¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£