株式会社 ポケモン が29日、都内で事業戦略発表会を開催。睡眠を“エンターテインメント”として活用する新たなポケモンのアプリゲーム「Pokemon Sleep」を2020年にリリースすることを発表した。「Pokemon Sleep」について石原恒和社長は「ポケモンGOによって、歩くことに(時間を)費やすようになりました。歩くという人間の基本動作がエンターテインメントになると世界に発信してきた。その次に注目したのが睡眠のエンターテインメント化で、次のポケモンのチャレンジです。」「朝起きるのが楽しみになるゲーム」と説明。人々が寝る時間、休息時間をエンターテインメントに変えると宣言した。「睡眠のエンタメ化」の挑戦をサポートするために、任天堂が新たな開発するデバイス「ポケモンGO Plus+」も公開。従来の「ポケモンGO Plus」と同じように、周囲にポケモンがいる、ポケストップがあるなどの情報をランプと振動で知らせてくれるという。夜は、枕元に置くことで内蔵された加速度センサーによって眠っている時間を計測し、その結果をBluetooth通信でスマートフォンに転送する。「ポケモンGO Plus」に眠っている時間を計測する機能をプラスすることで、昼に歩いている時間だけでなく、夜、眠っている時間を楽しい豊かな時間にしたいと明かした。またこの日、石原社長は、現在公開中のポケモン初のハリウッド実写映画『名探偵ピカチュウ』の原作となった、2018年にリリースした3DS用のゲームソフト『名探偵ピカチュウ』の完結となるゲームをNintendo Switchで発売すると発表。次に『ポケモンセンター』を渋谷パルコにオープンすることなどを報告した。(C)2019 Pokemon.(C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.(C)2019 Niantic, Inc. (C)2019 Pokemon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.(C)2019 Pokemon.(C)2019 DeNA Co., Ltd. (C)2019 Pokemon. (C)1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAKinc.