Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀï¡È»´ÇÔ¡É¡¡À¤³¦£±°Ì¤¬£¶£·°Ì¤Ë¡Ä¥³¡¼¥Á²òÇ¤¤Ï¡Ö¶§¡×¤«¡¡²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë·èÊÌ¤Î¿¿Áê
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥É¥Ð¥¤Áª¼ê¸¢¡Ê£Õ£Á£Å¡¦¥É¥Ð¥¤¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÂè£±¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£±¡Ë¡áÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡á¤¬½éÀï¤Î£²²óÀï¤ÇÆ±£¶£·°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡á¤Ë£³¡Ý£¶¡¢£³¡Ý£¶¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎÁ´ÊÆ¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»ÍÂçÂç²ñ£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Àª½é¤ÎÀ¤³¦£±°Ì¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¡£¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ð¥¤¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¡Ê£³£´¡Ë¤È·èÊÌ¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÇÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ëÇÔÀï¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ·èÊÌ¤Î¿¿Áê¤òÌä¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡þ
¡¡Æ°¤¤¬Æß¤¤¡£ÆÀ°Õ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£´¥»¥ó¥Á¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±£¹¾¡¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤â¸½ºß¤Ï£¶£·°Ì¤À¤¬¡¢£±£°°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡Âçºä¤ÏÂè£±¥»¥Ã¥È¤ÎÂè£±¥²¡¼¥à¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤µ¤ì¡¢£°¡Ý£³¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£Âè£´¥²¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤ÏºÆ»°¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÈäÏª¡£·ë¶ÉÂçºä¤Ï¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤ÇÂè£±¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¹çÀï¡£Âçºä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò£±ÅÙ¤â¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÕÃÏ¤ÇÁê¼ê¥µ¡¼¥Ö¤ò£³ÅÙÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«£¶£·Ê¬¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹£±ËÜ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥È£µËÜ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤Î³ÎÎ¨¤Ï£´£µ¡ó¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤Ç¼è¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬£±£¹¡ó¡£¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¥È¥¨¥é¡¼¡ÊËÞ¥ß¥¹¡Ë¤âÁê¼ê¤¬£¹¤ËÂÐ¤·¡¢Âçºä£²£µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤éÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ´À°ÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ó»á¤È¤Î·èÊÌ¤¬»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤Ð¡¢³§¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤Ï¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎºÇÂç¤ÎÏÃÂê¡£¿Í¡¹¤¬»ä¤ò¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼¡¤Î»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Âçºä¤¬¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤ÐÉé¤±¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¤Î¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ó»á¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼þ°Ï¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¡£¥³¡¼¥Á²òÇ¤¤Ï¡Ö¶§¡×¤È½Ð¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£·£°°Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçºä¤ò°ìµ¤¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀº¿ÀÌÌ¤ò¥±¥¢¤·¤¿¥Ð¥¤¥ó»á¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥ó»á¤ÏÂçºä¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¯¡¢Âçºä¤Ï»Ä¤ëÁ´Ê©¡¢Á´±Ñ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÀï½Ñ¡¢µ»½Ñ¤ò¤â¤Ä¥³¡¼¥Á¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤«¤é¡Ö¶âÁ¬¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçºä¤Ï£×£Ô£Á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤è¤êÀ®¸ù¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª¶â¤¬¤é¤ß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ð¥¤¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¯¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±Ñ»æ¡Ø¥¶¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂçºä¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢Åú¤¨¤¬Ê¬¤«¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µ¿Ìä¤¬¤µ¤é¤ËÊ¨¤¤¤¿¡×¤ÈÏÀÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ææ¤ò²ò¤¯¥«¥®¤Ï¡¢Âçºä¤ÎÈ¯¸À¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡¤ÎÉôÊ¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¥³¡¼¥Á¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏºÇ°¡×
¡¡¡Ö»ä¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡£±Æ¤Ç¥³¥½¥³¥½¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥Ð¥¤¥ó»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡¢Âçºä¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Âçºä¤Ï¥Ð¥¤¥ó»á¤Ë±¢¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´¹ë¤Ç¤ÏËèÆüÈá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£º£¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¸·¤·¤¹¤®¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¤ÎµÈÀî¿¿»Ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£±¡Ë¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ×»þ¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢µÈÀî¥³¡¼¥Á¤¬¥Ð¥¤¥ó»á¤Î¤è¤¦¤ËÂçºä¤Î¤½¤Ð¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë£Â£Î£Ð¥Ñ¥ê¥Ð¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡á£³·î£¶Æü³«Ëë¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Á¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ó»á¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿Àº¿ÀÌÌ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤Ç¡¢¸í²ò¡¢íÂíà¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ó»á°Ê¾å¤Î¿Íºà¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡£¡ÈÉü±ï¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£È¯¸ÀÄÌ¤ê¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Âçºä¤ÎÂ¸µ¤¬¡¢¤¤¤Þ¥°¥é¥°¥é¤ÈÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£