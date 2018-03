レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロ、ティム・コマーフォード、ブラッド・ウィルク、パブリック・エネミーのチャックD、DJロード、そしてサイプレス・ヒルのB-リアルによって2016年に結成されたスーパーグループ、プロフェッツ・オブ・レイジ。彼らが今回、4月1日に幕張メッセで開催される「VANS WARPED TOUR JAPAN 2018 presented by XFLAG」のヘッドライナーとして出演。来日を目前に控え、中心人物であるトム・モレロへの電話 インタビュー が実現。バンドの近況、ワープト・ツアーでの実体験、アーティスト論まで、分かりやすく示唆に富んだ話をしてくれた。「ワープト・ツアーでは、音楽を心から愛するすごくオープンマインドなオーディエンスを相手に演奏できる」―プロフェッツ・オブ・レイジ(以下POR)の誕生から約2年が経過しました。最初は長期的な展望は抱いていなかったようですが、活動はすっかり軌道に乗りましたね。トム:ああ。結成当初は言うなれば、2016年の大統領選挙を控えたアメリカの状況を受けての、緊急措置と捉えていた。でもツアーを始めてしばらく経って、ふと気付いたんだ、パーソナルな面でも音楽面でも素晴らしいケミストリーを確立したから、活動を続けてバンドの可能性を掘り下げるべきだ、とね。そこで最初のツアーを終えると、スタジオに直行した。ステージでのケミストリーを果たしてスタジオにも持ち込めるのか、知りたかったんだ。するとたった2週間で10曲が生まれて、俺たちはアメリカの傷口に貼る絆創膏どころか、グローバルな存在意義を持ち得ると確信したのさ。―この間アメリカの政情は混迷を深めるばかりでしたが、PORが避難所になったところもあるんじゃないでしょうか?トム:まさにそうだね。避難所であると同時に、メガフォンにもなった。SNSに遥かに勝る威力を備えた、発言手段を与えてくれたんだ。それに考えてもみてくれよ、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン(以下RATM)の曲、パブリック・エネミーの曲、サイプレス・ヒルの曲をプレイできて、オリジナル曲もどんどん増えている。つまり俺たちの弾薬庫には革命的ロックンロールがぎっしり詰まっているし、オーディエンスの反応から判断する限り、メッセージを含んだ音楽を今誰もが欲していると思うよ。Photo by Eitan Miskevich―しかも四半世紀前に書かれたあれらの曲が、今でも何ら違和感なく響きますよね。トム:残念なことにね(笑)。喜ぶべきことじゃないが、よりいっそう力強く響いているくらいだよ。こんなに必要とされたことはかつてなかった。でも世の中には、決して消えないことがふたつある。ひとつは不公正。もうひとつは不公正への抵抗だ。俺たちが作ってきた音楽は常にその抵抗の動きに寄り添い、一翼を担ってきたんだよ。―目前に控えた日本公演では、ワープト・ツアーのヘッドライナーも務めます。アメリカでは今年が最後の開催になりますが、このツアーについてはどんな印象を抱いていますか?トム:ワープト・ツアーはアメリカでは間違いなく、非常に重要なイベントとして長年機能してきた。新進バンドをファンに引き合わせる機会を提供するだけでなく、中堅〜大物バンドにとっても、音楽を心から愛するすごくオープンマインドなオーディエンスを相手に演奏できるから、エキサイティングなイベントなんだ。社会問題を語るにしても真剣に受け止めてくれる。実は、ナイトウォッチマンとストリート・スウィーパー・ソーシャル・クラブとして出演したことがあってね。アーティストたちもツアー中に結束を固めるし、いろんな意味で民主的に運営されていて、本当に楽しかったよ。そんなわけで形は違うかもしれないけど、日本でもワープト・ツアーを体験してもらえるのは、喜ぶべきことだ。ステージに立てる俺たちも光栄だよ。Photo by Eitan Miskevich―では、どんなショウを期待できそうですか?トム:まず俺たちのライヴでは、さっきも言ったように各メンバーが関わった全バンドの曲をプレイして、歴史に敬意を表する。と同時にPORの曲もたくさんあるから、毎晩セットリストを考えるのが楽しくてしょうがないんだ。ただ歴史を尊重しつつも、2018年の世界に即したショウを作り上げることを忘れない。というのも、このバンドにノスタルジアが入り込む余地はないってことは、結成したときから誰の目にも明白だった。これは今の時代のために生まれたバンドなんだ。この乱世のためにね。「民主党だろうが共和党だろうが、疑問を抱けばすぐに声を上げる」―そしてオーディエンスにも、ただ楽しんでもらうだけでなく、何らかのメッセージを持ち帰って欲しいと願っているわけですよね。トム:ああ。PORのメッセージは剥き出しだから、バレるとは思うけどね(笑)。ただ、俺たちは何よりもまずミュージシャンであり、非の打ち所のないロックンロール・ショウで圧倒しないことには、話にならない。俺たちの言い分を聴いてもらえないよ。だからどのショウも全力投球だ。何しろみんな、一生懸命働いて得た大切なお金をチケット代に費やしてくれたわけだから、情熱、演奏技術、そしてロック・パワーの限りを尽くしてプレイする責任がある。そして、日本のファンがどれだけクレイジーに俺たちを受け止めてくれるのか、期待を膨らませているよ。思えば俺はこれで、4つの異なる名義で日本で公演することになるけど、毎回大歓迎してくれたし、長年応援してくれたファンに心から感謝したい。俺たちの音楽にあまり親しみがない若い人たちにも、どんどん前に来て暴れて欲しいね。みんなとロックするのを楽しみにしているよ。Photo by Eitan MiskevichPhoto by Eitan Miskevich―ちなみに4月のRECORD STORE DAYには、RATMが00年に民主党大会の会場の外で行った、伝説的ライブのアルバムが発売されるとか。これまた、今あらためて聴くと強烈なインパクトがありそうです。トム:うん。今リリースしたかった理由は説明するまでもないよね(笑)。何しろ、ロックンロール史上最もクレイジーな一日のドキュメントだと言って過言じゃない。機動隊に囲まれるようにして、暴動の最中でコンサートを行ったわけで、ステージに立っていた俺たちにとって忘れられない体験だよ。それを、みんなとぜひ分かち合えたらと思ってね。―あのコンサートは民主党大会に抗議するべく企画されたわけですが、今も昔も、特定の政党に肩入れしないスタンスを貫いていますね。トム:そうだね。民主党だろうが共和党だろうが、疑問を抱けばすぐに声を上げる。その代わり、俺たちは一般市民に肩入れしたと言えるんじゃないかな。常に人々と歩調を合わせてきた。そこは、明確な意思表示をしてきたつもりだよ。―じゃあ、大統領選でヒラリー・クリントン候補が勝利していても、PORの活動を続行したと思いますか?トム:もちろんさ。ドナルド・トランプがモンスターであることは疑いのない事実だけど、RATMの曲は主にビル・クリントンが大統領の時代に生まれた。また、ドローン攻撃で中東で多くの子どもたちが命を落としたオバマ政権下の戦争犯罪も、深刻であることに変わりはない。そんななかで俺たちは常に、声なき者の声を代弁することを使命と見做してきたのさ。共和党対民主党じゃなくて、公正で寛大で平和な世界を望む人々と、環境を破壊しようと他人を傷つけようと金儲けのためなら手段を選ばない人々の、どちらの側につくのかっていう話なんだよ。そしてここにきて、トランプ政権下のあまりにも悲惨な状況が、アメリカに大きな政治的ムーブメントを作り出している。トランプ政権は、アメリカ社会が孕む矛盾を一気に白日の下にさらすことになったからね。こうなった以上、誰もが行動を起こす責任を負っていると思うんだ。黙っていても世界は変わらないから。「巷にはアートではなく”商品”を作って、大ヒットさせているアーティストも大勢いる」―アーティストであるだけでなく社会活動家でもあるあなたの場合、成功の度合いをどうはかるのでしょう?トム:アーティストとしての成功をはかる基準はひとつだけ。”自分が作るアートにおいて俺は真実を語っているのか?”という問いに、イエスと言えるのか否か。ファンの数が10人だろうと100万人だろうと、アーティストとして真実を語ってさえいれば成功していると俺は考えている。巷にはアートではなく”商品”を作って、大ヒットさせているアーティストも大勢いる。それも別に構わないと思う。でも俺は音楽やアートをまったく別のレベルで捉えているから、何としても真実を語りたい。他方で活動家としての俺は、闘いに参加しているというだけで大きな意味があると思っているよ。俺が参加することで物理的な結果につながるケースもあるし、恐れずに自分の信条を主張することで、ひとつの手本を示すことができるよね。「待てよ、自分にも信じていることがあるし、世界はおかしいと思うし、何か貢献できるかもしれない」と誰かが共感したとしたら、それも成功なんじゃないかな。Photo by Eitan Miskevich―目下9月までライヴ日程が発表されています。その後のプランは?トム:実は、今まさに次のアルバムをレコーディングしているんだ。サイプレス・ヒルの新譜も控えているし、俺もソロでロック・アルバムを制作中だから、今年中に続々エキサイティングな新しい音楽を届けられると思うよ。Photo by Eitan Miskevich2018年3月31日(土)、4月1日(日)幕張メッセ 9〜11ホール※プロフェッツ・オブ・レイジは4月1日(日)の出演OPEN 11:00 / START 12:001日券 ¥11,000 2日券 ¥19,000http://warpedtour.jp/