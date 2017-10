ハロウィン限定スイーツを見るとついつい。かわいい上に、味がカボチャとかお芋とか…本当美味しいんだよね。 もういくつかハロウィン限定スイーツを食したけど、まずはこれ! シェラトン・グランデ・トーキョーベイ内のカフェ「トスティーナ」のハロウィン限定ケーキたち。 左から かぼちゃのモンスターモンブラン 魔女のお芋ティラミス 黒猫のチョコレートケーキ すっごく美味しかったぁ。 お気に入りは左のモンスターくん。ボリューミーで、中にカボチャが入ってた! ああ、かわいいなぁ。かわいくておいしくて、最高。 #シェラトングランデトーキョーベイ #トスティーナ #ハロウィン #ハロウィン限定 #ハロウィンケーキ #カフェ #カボチャ大好き #ホテルのスイーツはやっぱり美味しい

A post shared by 島田彩 (@madashimadamada) on Oct 19, 2017 at 8:08am PDT