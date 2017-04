キンプリこと『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の新作映画『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の予告編が公開され、ベージュ色たっぷりのキャラクターたちの姿、そして「修羅場」と書かれたデカすぎるうちわを振り回すタイガなど、相変わらずキンプリワールドがさく裂していることが明らかになった。さらにこの「修羅場うちわ」に関しては、すでに商品化も決定しているという。

『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は、4年に一度開かれるという「PRISM KING CUP」を舞台に、次世代の「プリズムスタァ」を目指す個性豊かな男の子たちがさまざまな試練や困難に立ち向かうさまを描く作品。予告編では、プリズムスタァ候補生が直面するエーデルローズ解散の危機、借金返済のためにハリウッドに行ったはずのコウジに激高されるヒロ、「返り討ちにしてやるわぁあああ」とヘッドスピンを決めるアレクサンダーなどの姿も映し出されている。

また映像公開に合わせて、「エーデルローズ新入生」が歌唱する主題歌「Vivi℃ Heart Session!」もお披露目。さらに映像に登場している「修羅場うちわ」は、「タイガのワッショイ修羅場うちわ」の名称で4月26日より劇場先行販売を開始するとのこと。劇中では最強のアイドル・高田馬場ジョージ役で杉田智和が参加している。(編集部・井本早紀)

映画『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は6月10日より公開