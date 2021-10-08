ドラフト会議2021
『ドラフト会議2021』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月12日
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プロ野球ドラフト会議の「外れ1位」ネットで「失礼」などの声
ネットでは「選手たちに失礼」などと否定的な声もあがっている
J-CASTニュース
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DeNAからドラフト1位指名の小園健太 書道10段の腕前に注目集まる
実は書道10段の腕前を持ち、色紙に「エース」と目標をしたためた小園
フルカウント
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ドラフトで巨人から1位指名の翁田大勢 兵庫県出身で阪神を応援
最速153キロの直球が武器で、今後は160キロの大台到達を見据えている
デイリースポーツ
2021年10月11日
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ソフトバンク育成13位に佐藤琢磨投手 ネットで「速そう」などの反響
育成13位には、プロレーサー・佐藤琢磨と同姓同名の「佐藤琢磨」を指名
スポニチアネックス
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楽天の「独自路線すぎる」上位指名にネット反響「謎すぎる」などの声
1位は昌平高校の吉野創士、2位は愛知大の安田悠馬、3位は三島南の前田銀治
スポニチアネックス
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巨人ドラフト11連敗 今年は今村司球団社長がクジ引きも無念
だがヤクルト、広島、西武との競合で外れ、成績は11連敗に
スポニチアネックス
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西武、西日本工大・隅田知一郎の交渉権獲得 4球団競合制す
抽選の結果、西日本工大・隅田知一郎の交渉権を西武が獲得
スポニチアネックス