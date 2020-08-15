渡哲也さんが死去
『渡哲也さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年9月18日
2020年9月5日
2020年8月29日
2020年8月28日
2020年8月21日
2020年8月20日
2020年8月17日
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渡哲也さんが33年にわたり出演 宝酒造がCMは予定通り継続と発表
同社は「ご逝去に際し、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とコメント
デイリースポーツ
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渡哲也さんの知人が「あんパン」報道を否定「舘さんが贈ったもの」
知人は「まったくのデタラメ。舘さんが現場スタッフに贈ったもの」と否定
スポニチアネックス
2020年8月15日
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「頭が上がらなかった」ビートたけしが亡くなった渡哲也さんを悼む
「かっこいいなあ、と思いました。頭が上がらなかったですね」などと回想
日刊スポーツ
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「見惚れちゃう…」石坂浩二が亡くなった渡哲也さんを偲び語る
「現場を大事になさってる方」と振り返り、涙で声を震わせる場面も
デイリースポーツ
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渡哲也さん追悼の特別編「徹子の部屋」急きょ16日放送へ
渡哲也さんの死去を受け、渡さんの追悼編を放送するとのこと
スポニチアネックス
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渡哲也さんがお気に入りだったチーズケーキ 亡くなる2週間前にも購入
渡さんは15年以上前から店に通い、近頃は渡さんの妻が来店していたそう
東スポWEB
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「どんな形でもいいから生きて」渡哲也さんを支えた妻の献身
渡さんが仕事で穴をあけることになり、各所に頭を下げて回ったと芸能関係者
女性自身
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生放送で渡哲也さんを偲んだ石原良純 涙ぐみ声を震わせる場面も
「渡さんが言ったことは僕らは守っていくだけなんです」と涙ぐむ場面も
スポーツ報知
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渡哲也さんを偲んだ石原良純 最後の会話は「がんばっているな」
2019年10月にTV出演した後にかかってきた電話が最後の会話だったそう
スポーツ報知
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神田正輝MCの「旅サラダ」渡哲也さんの訃報を受け異例のテロップ
渡哲也さんの訃報を受け、「8月1日に収録」と異例のテロップを表示
スポーツ報知
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渡哲也さん ロケ中の事故で土下座し謝罪、打ち切りを決めたことも
2003年、ドラマのロケで見物人に車が突っ込み、5人は重軽傷を負った
スポニチアネックス
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突然楽屋に顔を出し声かけ スタッフを魅了した渡哲也さんの行動
イベントの際、突然楽屋に顔を出しスタッフに労いと感謝の言葉を伝えたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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吉永小百合「恒彦さんのところに…」渡哲也さんの訃報に悲痛
「泳いで 恒彦さんのところに行ってしまったのでしょうか」とコメント
スポーツ報知
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後輩より先に頭を下げた？渡哲也さんが銀座で見せた一流の作法
クラブで渡さんが飲んでいたところ、ある後輩俳優らがクラブを訪れたという
東スポWEB