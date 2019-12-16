長男を刺した疑いで元農水次官逮捕
元農林水産省事務次官の76歳の男が、息子を刺殺した疑いで逮捕された。
2021年2月15日
2021年2月2日
2020年10月20日
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殺されると直感し反射的に殺害 元農水次官側が一転し無罪を主張
弁護側は起訴内容を認めた1審から主張を変え、無罪を訴えた
FNNプライムオンライン
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長男を刺殺したとして殺人罪に問われた元次官側 正当防衛を主張
20日、控訴審初公判が東京高裁で開かれ、弁護側は無罪を主張
共同通信
2020年6月21日
2019年12月31日
2019年12月28日
2019年12月22日
2019年12月21日
2019年12月20日
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殺人罪に問われた元農水次官を保釈 高裁の温情との見方も
20日に保釈されたが、殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈は異例だと記者
Smart FLASH
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長男殺害で懲役6年の元農林水産省 東京高裁が保釈を認める決定
ライブドアニュース速報
2019年12月17日
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長男殺害の元農水次官に懲役6年 執行猶予なしの判決に賛否
長男による家庭内暴力などの事情をくんだ上で、執行猶予なしの判決に
東スポWEB
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玉川徹氏 元農水次官への懲役6年判決に「実刑で良かったと思う」
懲役6年の判決に、玉川徹氏は「実刑で良かったと思う」とコメント
スポーツ報知
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殺人罪に問われた元農水次官へ検察官が異例のひと言「体に気をつけて」
16日の裁判員裁判で、東京地裁は被告に対して懲役6年の判決を言い渡した
スポーツ報知
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元農水次官へ懲役6年判決に若狭勝弁護士「かなり情状酌量されていた」
求刑での懲役8年に対し、判決では6年と短くなったことに弁護士が言及
スポーツ報知