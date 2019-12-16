長男を刺した疑いで元農水次官逮捕

元農林水産省事務次官の76歳の男が、息子を刺殺した疑いで逮捕された。

2021年2月15日

2021年2月2日

2020年10月20日

2020年6月21日

2019年12月31日

2019年12月28日

2019年12月22日

2019年12月21日

2019年12月20日

2019年12月17日

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