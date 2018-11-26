宮崎の民家で6遺体発見
『宮崎の民家で6遺体発見』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月5日
2018年12月2日
2018年11月30日
2018年11月29日
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宮崎県の6人殺害事件で次男が関与か 橋欄干から指紋検出
遺体で見つかった次男の指紋が、橋の欄干から検出されたことが分かった
共同通信
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宮崎の6人殺害 就寝中や入浴の前後に突然襲われた人もいる可能性
就寝中や入浴の前後に突然襲われたとみられる人もいることが分かった
日テレNEWS NNN
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宮崎の6遺体 不倫トラブル報道に首をかしげる近隣住民
次男夫婦には不倫を巡るトラブルがあり、知人男性が仲裁していたとの報道も
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年11月28日
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宮崎県の民家で6人が殺害された事件 知人男性は仲裁に呼ばれていた
28日、犠牲となった知人男性がトラブル仲裁に呼ばれていたことが分かった
共同通信
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高千穂町の住宅で6人が殺害された事件 顔を中心に傷をつけ犯人は強い殺意か
被害者の男性3人は頭や顔を中心に、刃物で切りつけられた傷があったという
日テレNEWS NNN
2018年11月27日
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家族6人殺害事件 次男が自殺したと報じられた橋に地元関係者も困惑
次男が自殺したとされる地元の橋を、一部メディアが「自殺の名所」と報じた
J-CASTニュース
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宮崎県の6人殺害事件 川から引き揚げた遺体は不明の次男と確認
警察は、町内を流れる川から27日午前に引き揚げた遺体について発表した
ライブドアニュース速報
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宮崎県高千穂町で6人の遺体が見つかった事件 前日に兆候あったか
発見前日の25日から知人男性と親族との間で連絡が取れなくなっていた
共同通信
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宮崎県で6人の遺体発見 被害者のうち1人は首が切断された状態
現場の家の中から、凶器とみられるナタのようなものが見つかっていた
日テレNEWS NNN