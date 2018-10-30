「SUITS/スーツ」は2018年10月スタートの織田裕二主演ドラマ。
最近出演したドラマ内で「ひき逃げ」を起こしていたとして、SNSで話題に
東スポWEB
J-CASTニュース
撮影が進行する最中でありながら、構成方針を大胆に変更したという
マイナビニュース
ともに人気原作ながら、両作にはストーリーのテンポに差があったと指摘
現代ビジネス
鈴木は21日にInstagramを更新し、「残念で悔しくて悲しくて」と思いを告白
ナリナリドットコム
同ドラマで主演を務める織田裕二とは今回が初共演となる
オリコンニュース
織田裕二、中島裕翔、鈴木保奈美などシーズン1の主要キャストが続投
デイリースポーツ
「思いっきり予算を削減して、ものすごくさびしいもので……」と参加者
週刊女性PRIME
調査では10月スタートのゴールデン＆プライム帯ドラマ15作品の中でワースト
NEWSポストセブン
30日のブログで、「まさか自分が月9」「にわかに信じがたい」とつづった
アメーバニュース
11月から急に織田を「くん付け」で呼び始め、現場の雰囲気を和らげている
女性自身
公式SNSは2ショットを公開し、織田の発言「元カノ何人でてくんだ」を報告
クランクイン！
当初は傍若無人な振る舞いもあったが、3話目の収録以降は別人のように
初回14.2％から数字を落とし続け、4話は8.9％だったが5話で11.8％とV字回復
デイリー新潮
同じ弁護士ドラマの「リーガルV」は、いまなお好調を維持しているという
第3話までは2ケタを維持してきたが、その原因は裏番組の可能性がある
初回は14.2％で2ケタ発進となり、第2話は11.1％、第3話は10.3％と推移
スポーツ報知