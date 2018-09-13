大坂なおみが全米OP優勝

2018年9月8日、大坂なおみがテニスの4大大会の1つ、全米オープンシングルスで優勝した。

2019年5月6日

2018年9月26日

2018年9月24日

2018年9月23日

2018年9月18日

2018年9月17日

2018年9月14日

2018年9月13日