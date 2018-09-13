大坂なおみが全米OP優勝
2018年9月8日、大坂なおみがテニスの4大大会の1つ、全米オープンシングルスで優勝した。
2019年5月6日
2018年9月26日
2018年9月24日
2018年9月23日
2018年9月18日
2018年9月17日
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大坂なおみは4強有力？海外メディアも凱旋試合に熱視線
海外メディアも、全米オープンの覇者・大坂の凱旋試合に熱視線を送っている
THE ANSWER
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大坂なおみ「私は表彰式下手だから」でも「自分らしさが出ていると思う」
「私は『表彰式下手』だから」と苦笑いしつつも、後悔はないと断言
スポニチアネックス
2018年9月14日
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大坂なおみへの質問に長嶋一茂が苦言「芸能人とは区別すべき」
14日の番組で、長嶋一茂が「芸能人とは区別すべき」と苦言を呈した
J-CASTニュース
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好きな日本語はムラサキの大坂なおみ「紫のバラの人」が快挙祝福
会見を受け、「ガラスの仮面」に登場する「紫のバラの人」がTwitterで祝福
デイリースポーツ
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「芸能人にするような質問」長嶋一茂が大坂なおみの記者会見に見解
テニスとは関係のない質問が出ていたとして話題になっていた大坂の記者会見
スポーツ報知
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大坂なおみがアディダス社と9.5億円契約か 女性選手で世界2位相当
12月までの予定だった契約金数千万円が、年間約9.5億円まで上昇するそう
スポーツ報知
2018年9月13日
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連続Vへの道のりは厳しい？大坂なおみの前に立ちはだかる強敵たち
全米オープンに続く連続優勝が期待されるが、道のりは険しいという
J-CASTニュース
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大坂なおみが明かしたセリーナに囁かれた言葉「あなたを誇りに思う」
日本人選手として初の全米OP覇者となった大坂なおみは、米国の番組に出演
女性自身
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主審に怒るセリーナに動じず 集中力と冷静さを保つ大坂家の教え
対戦相手が激昂しているときには、目を背けるように教えられてきたと説明
THE ANSWER
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大坂なおみの記者会見 テニスに無関係な質問にSNS上では疑問噴出
「Instagramにどんな写真を載せたいか」など、テニスに無関係な質問が続出
スポーツ報知
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錦織圭のローマ字祝福に大坂なおみが苦笑「私はひらがなで返信」
「（錦織は）ローマ字で送ってくるので分からないことがある」と大坂
スポニチアネックス
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大坂なおみが錦織圭からの応援の言葉に感謝 会見で質問に答える
13日の横浜市内の会見で、錦織圭からの言葉が「一番嬉しかった」と語った
デイリースポーツ
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大坂なおみが笑顔で帰国 空港での出迎えに「ちょっとびっくり」
空港到着時の大勢による出迎えに、「ちょっとびっくりしました」とコメント
スポニチアネックス
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全米OP「米国の根っこ」が垣間見えた試合 新聞の報じ方にも溢れる
「米国の根っこ」が垣間見え、各新聞の報じ方にもそれが溢れていたという
まぐまぐニュース