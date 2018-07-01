高橋大輔が現役復帰へ
2018年7月1日、高橋大輔が所属事務所を通して現役復帰することを発表した。
2019年12月21日
2019年1月2日
2018年8月18日
2018年8月17日
2018年8月9日
2018年7月9日
2018年7月4日
2018年7月2日
2018年7月1日
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高橋大輔 現役復帰は1年限定「自分だけのためにやっていきたい」
「とりあえず1年ということで」と、1年限定での復帰を示唆
東スポWEB
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「浅田真央さんや織田信成さんは大賛成」高橋大輔が復帰を相談
復帰に関する相談は「（浅田）真央や（織田）信成にした」と告白
スポニチアネックス
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高橋大輔が会見で心境明かす「全日本に向けて全力で頑張る姿に感動」
2017年の全日本選手権を見て、もう一度やってみようと思ったと説明
デイリースポーツ
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無良崇人氏が高橋大輔の現役復帰に衝撃「こんなに嬉しいことはない」
「まさかまさかの。でもまた現役での演技が見られるなんて」と投稿
デイリースポーツ
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高橋大輔が現役復帰を発表 村上佳菜子も激励「全力で応援します」
ネットでは「うれしい」「絶対見に行きます。頑張れ」など激励の声が続出
スポニチアネックス
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高橋大輔が現役復帰を発表「やり切ったと思える演技を」
2017年の全日本フィギュアに立ち合い、もう一度戦いたいと決意したそう
スポニチアネックス