高橋大輔が現役復帰へ

2018年7月1日、高橋大輔が所属事務所を通して現役復帰することを発表した。

2019年12月21日

2019年1月2日

2018年8月18日

2018年8月17日

2018年8月9日

2018年7月9日

2018年7月4日

2018年7月2日

2018年7月1日