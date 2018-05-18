新潟市の小2女児殺人事件

新潟市西区青山水道のJR越後線の線路で小学2年生の女児の遺体が発見された事件。

2022年4月22日

2022年3月18日

2020年9月24日

2019年11月13日

2019年5月7日

2018年8月25日

2018年6月1日

2018年5月26日

2018年5月25日

2018年5月24日

2018年5月21日

2018年5月19日

2018年5月18日