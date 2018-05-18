新潟市の小2女児殺人事件
新潟市西区青山水道のJR越後線の線路で小学2年生の女児の遺体が発見された事件。
2022年4月22日
2022年3月18日
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7歳女児殺害 裁判長が法廷で涙の説諭 犯人が明かす「幼女への性的執着」
2019年の裁判員裁判では淡々としており、説諭する裁判長が泣いていたという
文春オンライン
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3分以上女児の首絞め殺害…被告の殺意認定 死刑選択せぬ量刑判断は「相当」
被告は少なくとも3分以上、女児の首を絞めたとされ、検察側は死刑を求刑
読売新聞オンライン
2020年9月24日
2019年11月13日
2019年5月7日
2018年8月25日
2018年6月1日
2018年5月26日
2018年5月25日
2018年5月24日
2018年5月21日
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新潟の女児殺害で無関係男性の写真を拡散 誤解から「容疑者候補」
ネット上には「容疑者候補」として無関係の人の写真が拡散される事態に
NEWSポストセブン
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新潟の小2女児殺害 メディアから「犯人扱い」された独身男性
容疑者が逮捕となる直前までメディアから「犯人扱い」されていた独身男性
NEWSポストセブン
2018年5月19日
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新潟女児殺害で県警が徹底した情報のかく乱 容疑者を安心させる作戦か
容疑者をほぼ特定したことを、報道陣に知られないようにしていたという
Smart FLASH
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新潟の小2女児殺害 容疑者が用意した練炭と七輪は言い訳の道具？
犯罪ジャーナリストは19日、男が自殺を考えていたなどとする見方を否定した
デイリースポーツ
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新潟の女児殺害 容疑者の卒業アルバム「10年後は平和な暮らし」
容疑者の中学時代の同級生は「いじられキャラだった」と話している
Smart FLASH