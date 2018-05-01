刑務所から脱走の受刑者逮捕
『刑務所から脱走の受刑者逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月12日
2018年7月13日
2018年5月12日
2018年5月10日
2018年5月9日
2018年5月8日
2018年5月4日
2018年5月2日
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1階は網戸にしていた 脱走犯が潜伏していた別荘の所有者に取材
所有者によると、電気や水道は使える状態で食料も置いていたという
読売新聞オンライン
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脱走した受刑者、刑務官に不満 「リーダー的な役割となるはずが」
脱走した動機について、「刑務官の接し方に不満があった」と供述している
日テレNEWS NNN
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外から眺めるだけ 脱走受刑者の潜伏先、県警は調査していた
受刑者が向島の別荘に潜伏していた時期に、警察は同所を調べていたという
読売新聞オンライン
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脱走犯の逮捕で地元は経済的に安堵 イベント中止で損失数千万円
向島がコースにあった自転車イベントは中止され数千万円の損失となったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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今治の脱走受刑者 自衛隊幹部も驚いたサバイバル能力
23日間、物を盗んで食いつなぎ、泳いで海を渡って逃走していた
東スポWEB
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脱走犯「刑務官にいじめられた」とメモ 出所者の座布団持ち込み叱責
1日、別荘には「刑務官にいじめられた」との内容のメモが残っていたと判明
スポニチアネックス