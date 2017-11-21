なかい君の学スイッチ
学ぶテーマを熟知した先生が、“なかい君”をはじめとするクラスメイトとして登場するゲストに目からうろこ、今後の生活に役立つ授業を届けていく。
2018年9月25日
2018年3月27日
2018年3月19日
2018年3月17日
2018年2月13日
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中居正広が自宅で作るカレーのレシピを披露 専門家も「素晴らしい」
隠し味に油を切った「ツナ缶」を使用し、共演者は「美味しい！」と大絶賛
モデルプレス
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中居正広のカレーの保存期間に料理研究家が厳重注意「長過ぎる」
中居は余ったカレーを冷蔵庫で1週間保存しながら食べているという
トピックニュース
2018年2月6日
2018年1月23日
2018年1月16日
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中居正広 自身に近づいてくる女性は「金目当てとしか思えない」
結婚をしたいと思ったことは「1回もない。全然ない」と完全否定
スポーツ報知
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晩婚層を狙う結婚詐欺 社会的ステータスが高い人が狙われやすい？
詐欺師に狙われる条件は、晩婚層、貯金が豊富、高い社会的ステータスの3つ
トピックニュース
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いとうあさこ 恋人のため1200万円をかけた過去「払っていたのは防衛費」
借金を抱えている恋人のために、1200万円を支払ったと告白
トピックニュース
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田中みな実 結婚を「詐欺」とする中居正広に反論「そこからが真実の愛」
好きな相手に対して「すごくいい人になろうと偽るでしょ」と説明
ナリナリドットコム
2018年1月9日
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中居正広が銀シャリ・橋本直の途中退席にドン引き「初めて？」
「1人のMC側がいなくなるのはテレビ史上初めてじゃない？」と中居
トピックニュース
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岡田将生の私生活に中居正広が驚き 下着の畳み方「女の子じゃん」
なるべく小さくなるよう丁寧に畳んだ岡田に、「女の子じゃん」と中居
E-TALENTBANK
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中居正広の洗濯事情 バスタオルは10日に1度、枕カバーは半年に1度
洗った体を拭くバスタオルは汚れていないと主張し、10日間洗わないと告白
デイリースポーツ
2017年12月12日
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中居正広は潜在的なモラハラ体質？診断で全問パーフェクトに
「潜在モラハラ診断」に挑戦したところ、中居は全問パーフェクト回答
トピックニュース
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いしだ壱成の家庭内ルールに神田沙也加が一定の理解「独占欲もうれしい」
「毎朝コップ1杯の水の用意」などのルールについて、「割とできる」と神田
トピックニュース