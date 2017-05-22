大西英男議員の「がん患者働かなくていい」発言

2017年5月15日、自民党の大西英男衆議院議員が、記者団に対し、党内で受動喫煙対策を議論した際、がん患者について「働かなくていいのではないか」と発言した問題。

2017年5月28日

2017年5月23日

2017年5月22日