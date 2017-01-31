トランプ大統領による入国規制

トランプ米大統領が難民の受け入れを少なくとも120日間停止し、イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメン（大半の国民がイスラム教徒）出身者の入国規制を強化する内容の大統領令に署名。

2017年4月20日

2017年3月21日

2017年3月16日

2017年3月7日

2017年2月23日

2017年2月19日

2017年2月11日

2017年2月10日

2017年2月7日

2017年2月6日

2017年2月5日

2017年2月4日

2017年2月2日

2017年2月1日

2017年1月31日