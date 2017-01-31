トランプ大統領による入国規制
トランプ米大統領が難民の受け入れを少なくとも120日間停止し、イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメン（大半の国民がイスラム教徒）出身者の入国規制を強化する内容の大統領令に署名。
2017年4月20日
2017年3月21日
2017年3月16日
2017年3月7日
2017年2月23日
2017年2月19日
2017年2月11日
2017年2月10日
2017年2月7日
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橋下徹氏 アメリカ入国禁止を批判する日本の識者に異論
米国への入国禁止について、「米国内で賛否が起こるのはいいと思う」と言及
トピックニュース
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トランプ氏の大統領令と反対 カナダが移民を歓迎するワケ
カナダにとっては、人口を増やすことは切実な問題だと識者
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年2月6日
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入国を拒否されていた渡航者が続々と到着「本当にうれしい」
全米各地の空港などでは、入国を拒否されていた渡航者が続々と到着している
日テレNEWS NNN
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空港で渡航者を支援するボランティア集まる 入国の混乱は長期化か
大統領令で搭乗を拒否されていたイラク人の一家がアメリカに入国
日テレNEWS NNN
2017年2月5日
2017年2月4日
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ダルビッシュ有の父ファルサ氏「非常に残念」 入国禁止令に言及
米国における入国禁止の大統領令について「非常に残念」と語った
スポニチアネックス
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イランが対抗措置で米国選手の入国を拒否 「原因はアメリカ側にある」
米国の入国規制への対抗措置としており、「原因はアメリカ側にある」と強調
日テレNEWS NNN
2017年2月2日
2017年2月1日
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安倍晋三首相がトランプ大統領とのゴルフを検討 党内から懸念の声
会談後、トランプ大統領とゴルフをすることを調整していることが分かった
日テレNEWS NNN
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721人が米国行き飛行機への搭乗を拒否される 閲覧・通話履歴の調査も検討
米国土安全保障省が1月31日に発表し、入国審査の強化対策についても言及
読売新聞オンライン