紫艶
紫艶は演歌歌手。1978年1月17日生まれ、兵庫県出身。
2019年5月23日
2016年8月17日
2016年3月27日
2016年3月22日
2016年3月20日
2016年3月11日
2016年3月7日
2016年3月2日
2016年2月28日
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桂文枝と不倫騒動の紫艶に加藤紗里が「売名だと思う」
芸能界を引退する紫艶に対し、加藤は「この方は売名だと思います」と指摘
スポーツ報知
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矢口真里、桂文枝と不倫騒動の紫艶に疑問「どうしてこんな…」
「どうしてこんないろんな情報をメディアに与えてしまうのか」と矢口
モデルプレス
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小倉智昭氏 桂文枝の不倫疑惑めぐる記者会見に「らしくない」
反省の言葉を連発した記者会見について小倉氏は「らしくない」と発言
スポーツ報知
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桂文枝と不倫報道の紫艶、芸能界を引退宣言
紫艶は、今回の不倫騒動の責任をとるために芸能界を引退することを告白
オリコンニュース
2016年2月26日
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桂文枝、紫艶との不倫騒動に嘆き「妻が電話に出てくれない」
文枝は「妻が電話に出ない」と夫婦生活の危機が続いていることを告白
スポーツ報知
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ナイナイ岡村隆史 桂文枝の不倫相手に恐怖「気持ち悪いな」
岡村は、文枝との過去をべらべら話すのが「気持ち悪い」と発言
スポニチアネックス