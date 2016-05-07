RADIO FISH
『RADIO FISH』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年5月1日
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結婚発表の藤森慎吾、婚姻届けの保証人は小栗旬 プロポーズの言葉も明かす
婚姻届けの保証人について、「小栗旬に書いてもらった。家も近所」と言及
オリコンニュース
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オリエンタルラジオ藤森慎吾が結婚発表 1月に一般女性と同居報告も
1月にはTV番組で、元タレントの一般女性との交際＆同居を明かしていた藤森
日刊スポーツ
2023年6月24日
2017年1月1日
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ピコ太郎と中田敦彦が紅白で「歴史的な和解」 昨年からの計画だった
昨秋にピコ太郎と会ったときから紅白で和解する計画を立てていたと中田
Techinsight
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PERFECT HUMANの歌詞が変更？ネットで再注目された「心遣い」
ネットで注目されたのは、歌詞の「天災」が「天才」に変わっている点
J-CASTニュース
2016年12月31日
2016年12月29日
2016年12月18日
2016年11月25日
2016年11月23日
2016年11月21日
2016年11月19日
2016年11月18日
2016年11月13日
2016年11月1日
2016年9月8日
2016年8月9日
2016年7月18日
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オリラジ藤森慎吾 楽曲の大ヒットで変わった世間の評価を告白
「歌がヒットすると、こんなに世間の目が変わるのかってくらい」とのこと
トピックニュース
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オリラジ率いるRADIO FISHと三浦大知のコラボが実現 ファン大興奮
「PERFECT HUMAN」を披露し、ネットでは「引くほど興奮」などの声が浮上
Techinsight