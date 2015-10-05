イチローのメジャー初登板
マーリンズのイチローがフィリーズ戦の8回に4番手投手として登板、1回を投げ打者5人に対して2安打1失点だった。試合は2−7で敗れた。
2015年10月11日
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和田一浩氏に張本勲氏は反論できず イチロー登板に「羨ましい」
和田一浩氏は張本氏に意見を求められ「僕は羨ましいですね」とコメント
J-CASTニュース
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イチローのメジャー初登板に張本勲氏が辛らつ「バラエティーじゃない」
イチローがメジャー初登板を果たしたことに、「他の投手にも失礼」と指摘
スポニチアネックス
2015年10月6日
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黒田博樹「スライダー切れてた」 MLB初登板のイチローに及第点
「メールしましたよ。90マイル（約145キロ）出なくてへこんでる」と報告
デイリースポーツ
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イチローの登板に恩師も驚き 交通事故で投手を断念した過去
高校時代の恩師は「あの年で投げるんだからねえ。凄いよね」と話した
スポニチアネックス
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イチロー 初登板で自身に課したルールを明かす「消去法でリスク回避」
「ストライクを投げること、あとはテンポ」と決めていたルールを告白
デイリースポーツ
2015年10月5日
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イチロー メジャー初登板は抑え気味「これで壊れたら馬鹿だし」
抑え気味だったと言われ「これでブッ壊れたら、馬鹿だし」と説明
スポーツ報知
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イチローがメジャー初登板…上原浩治も反応「俺よりも球が速い」
あるユーザーから感想を聞かれ、「俺よりも球が速い…」と返信した上原
ガジェット通信
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イチローが初の投手登板 「143キロを投げるなんて」とファンも歓喜
1回を投げて打者5人に対し、2安打1失点という内容
スポニチアネックス
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イチローがMLB初登板で145キロに届かず「二度と投手の悪口は言わない」
狙っていた最速145キロに届かず「二度と投手の悪口は言わない」と宣言
読売新聞オンライン
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イチローがメジャー初登板 ヤンキース時代にも登板チャンスあった
「あと1人ランナーが出たら行く、ということが2度ほどあった」と回顧
スポニチアネックス
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イチローがメジャーで投手デビュー MLB公式サイトが速報で伝える
スプリングキャンプでは、ピッチング練習を披露することもあるイチロー
フルカウント
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イチローが今季最終戦でメジャー初登板 1回を1失点でしのぐ
1イニングを投げて、適時二塁打を浴び1失点を許したが後続を抑えて降板
スポニチアネックス