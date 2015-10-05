イチローのメジャー初登板

マーリンズのイチローがフィリーズ戦の8回に4番手投手として登板、1回を投げ打者5人に対して2安打1失点だった。試合は2−7で敗れた。

2015年10月11日

2015年10月6日

2015年10月5日