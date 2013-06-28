『アシュレイ・マディソン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「人生一度。不倫をしましょう」というキャッチコピーで物議を醸したサイト
東スポWEB
話題となった「人生は1度きり。不倫しよう」のキャッチコピーを変更
ギズモード・ジャパン
プロフィール写真に導入された「Discreet Photo」新機能が一例
8人の女性にアプローチし、登録から9日後に初めて返信があった
NEWSポストセブン
女性登録者が550万人に対して実際に活動していた女性アカウントは1万2千件
同社のCEOは、競合他社をハッキングして情報を盗むよう指示していたという
GIGAZINE（ギガジン）
ハッキングしたThe Impact Teamがメディアのインタビューに応じた
豪ラジオ局が、生放送中にリスナーの夫が顧客かどうか調べた
18日、会員の個人情報がネットで一部公開されていることが判明
スポーツ報知
日本人男性の登録者では、会社の管理職(6.3%)やIT関連(4.3%)が多い
マイナビウーマン
「不倫してよかった」と回答した女性は、78.6％にも上った
女性自身
不倫していることについての罪悪感について、「ある」と答えたのは日本人女性は2%
現在、32カ国18言語で2200万人以上の人々が「安全な不倫を求めて」参加
米や英などで展開中の出会い系SNSのCEOで「有吉ザワールド」出演の際にラブコール
J-CASTニュース