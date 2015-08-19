ザキヤマの結婚
アンタッチャブルの山崎弘也が、8月14日にOLの一般女性と結婚した。
2015年9月14日
2015年8月25日
-
アンタッチャブル山崎弘也が結婚後初の公の場 プロポーズの言葉も告白
本田朋子アナに「プロポーズは？」と聞かれ、「結婚して下さい」と告白
デイリースポーツ
-
カンニング竹山がグッディに怒り 結婚したザキヤマの気遣いが台無し？
山崎は「グッディ！」で竹山がネタに使えるように気を使ったのだという
トピックニュース
2015年8月20日
2015年8月19日
-
アンタッチャブル山崎弘也の幸せ笑顔をさまぁ〜ず三村マサカズが公開
三村は山崎の写真と共に「末長くお幸せに。。。急に！！！？」などと投稿
デイリースポーツ
-
アンタッチャブル山崎弘也も…次々と結婚する「スクール革命」関係者
これまでスザンヌや優木まおみ、関根麻里、そして18日に山崎弘也が結婚した
J-CASTニュース
-
山崎弘也 結婚の次は柴田英嗣とアンタッチャブル再結成か
山崎は結婚を機に、相方の柴田英嗣とのコンビ再結成に近づいたと筆者
東スポWEB
-
アンタッチャブルの山崎弘也結婚にカンニング竹山「あの野郎！」
番組で山崎にイジり倒されているカンニング竹山は19日にTwitterを更新
スポニチアネックス
-
アンタッチャブル・山崎弘也の結婚にバナナマンの設楽統が反応
設楽統は19日の「ノンストップ」で「発表前に連絡来たんですよ」と明かした
デイリースポーツ
-
アンタッチャブルの山崎弘也、新妻は一流企業勤め？ TV局員介し出会いか
2人はテレビ局員の紹介で知り合い、新妻は一流企業に勤めているという
スポニチアネックス