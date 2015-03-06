東日本大震災から4年
未曽有の大災害となった東日本大震災は2015年3月11日、発生から4年を迎えた。
2015年8月7日
2015年3月21日
2015年3月16日
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大塚愛が放射能被害に触れ炎上「未だに食品には不安が多く」
震災から4年がたったことに関連し、原発事故での食品への放射線被害に言及
J-CASTニュース
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被災地で進む「かさ上げ事業」 廃れる街をよそに自治体は楽観的
国や自治体は楽観的な将来の青写真を描くが、人々が街から姿を消している
NEWSポストセブン
2015年3月12日
2015年3月11日
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ふなっしーが語尾に「なっしー」つけず東日本大震災を想う
「この日を必ず忘れないから安心してください」と自身の想いを綴った
オリコンニュース
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東日本大震災との連動噴火 吾妻山の警戒レベルが御嶽山噴火前と同等に
特に警戒が必要なのは吾妻山のようで現在は噴火警戒レベルが2になっている
NEWSポストセブン
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楽天イーグルスが3年ぶりに3月11日に試合 被災地に勝利届ける
試合は半旗とし、両軍の選手は腕に喪章を着用してプレー
スポニチアネックス
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石川遼が東日本大震災の復興向けメッセージ「日本人は負けない」
ツアーの合間をぬってたびたび被災地に足を運んできた石川
ゴルフ情報ALBA.Net
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外国人の低賃金労働者を東日本大震災の復興支援に利用? 中国紙
研修生は低賃金労働だけでなく、雇い主から虐待される場合もあると紹介
サーチナ
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Yahoo!が今年もチャリティー企画実施 3.11と検索だけで10円寄付
「Yahoo!検索」で「3.11」と検索すると、東北復興支援団体へ10円寄付される
マイナビニュース
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本田圭佑が東日本大震災への思い綴る「少しでもいいニュースを」
「今、思うことは私自身が現場の復興状況を知るべきだ」と述べた本田
SOCCER KING
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宮城県が震災復興の現実をアニメに 山寺宏一ら県の出身者が声優出演
復興途上である現実を描き、風化を留めるためにつくられた短編アニメという
ナリナリドットコム
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東日本大震災発生後の1週間におけるツイートを振り返れるアプリ
自分がツイッターで何を呟いたのかを表示してくれるという
BUZZAP！
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復興グルメで感じる東北の魅力
松坂屋上野店では「東北物産展」を開催し、絶品グルメや工芸品が販売される
Walkerplus