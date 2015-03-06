東日本大震災から4年

未曽有の大災害となった東日本大震災は2015年3月11日、発生から4年を迎えた。

2015年8月7日

2015年3月21日

2015年3月16日

2015年3月12日

2015年3月11日

2015年3月9日

2015年3月6日