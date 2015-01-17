『マイルドヤンキー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
見た目は派手だが真面目に働き、信号を守るといった律儀な一面もあると説明
livedoor ECHOES
ママスタ☆セレクト
現地集合解散のバスツアーで、費用は10万円以下（往復航空券代は別途）
日刊ゲンダイDIGITAL
年下の意見を汲み取ったつもりの行動などを指す「ソフト老害」もノミネート
Smart FLASH
花火大会の夜には、野外でなまめかしい声が聞こえてきたという
現代ビジネス
多くの情報が溢れ、一般的な若者との隔たりが少なくなっていると筆者は指摘
キャリコネニュース
1都3県以外在住の中高卒者が自らの選択肢を広げることを目的としたサービス
少女らは平手打ちするなどの「暴行動画」をネット上に公開していた
東スポWEB
周囲の支援を受けつつたくましく生活する「マイルドヤンキー」が鍵だという
NEWSポストセブン
通路では子供が走り回り、床には食べ物のカスが散乱していたという
日刊SPA!
地元(家から半径5km)から出たくない、車(特にミニバン)が好き、など5項目
Techinsight