『じゅんいちダビッドソン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
激昂している仕掛け人・木村多江に対し、正論で言い返していた
J-CASTニュース
ビリヤードの「スピードプール（8ボール）」で世界記録の27フレームを達成
日刊スポーツ
下積み時代、銭湯で入浴させてもらう代わりに風呂掃除をしていたそう
東スポWEB
同じ事務所のじゅんいちダビッドソンが「W杯特需」で仕事が増えているそう
デイリースポーツ
イベントで、後半27分に本田が左サイドからのこぼれ球を叩き込むと予想
「先々月が100万円、先月が90万円、今月が260万円」と告白
ナリナリドットコム
本田圭佑に対し、「日本代表に入ってゴールを決めてください」とコメント
本田とは過去に対面したが、本人からもミランからも非公認だと告白
ストイックな練習や実力勝負など芸人とアスリートには共通点が多いと関係者
オリコンニュース
エコライフイベントで「熱があり過ぎ。地球温暖化につながる」とツッコミ
livedoor
高難度の技がなかなか成功せず、とんねるずにプレッシャーをかけられた
トピックニュース
1日、重役から「ミラン公認芸人だ」と言われたことをブログで明かした
本田圭佑の提案が発端の食事会で、参加メンバーは知らせていなかった
ゲキサカ
1年半前に働いていた部署が閉鎖し、バイト生活に終止符を打ったという
本田圭佑のモノマネをしながら「日本がウルグアイに勝つ感じ」と指摘
番組名は「SPA！監修 秘密のゾノ」で、話題のものに体当たり取材する内容
SOCCER KING
じゅんいちは「20人くらいにボクのサインを書いてきました」と告白
スポニチアネックス