安藤美姫が、スペインのフィギュアスケート選手のハビエル・フェルナンデスと交際していることをTwitterで報告した。
安藤美姫と交際していたが昨春以降、2ショットの投稿がなく破局説が浮上
デイリースポーツ
スケーティングを高く評価し、「メダルへの強い気持ちが現れた演技」と言及
ハビエル・フェルナンデスに「チョコをあげますか？」との質問もあった
スポニチアネックス
18枚の写真の中に破局説が流れるハビエル・フェルナンデスのものはなかった
ハビエルは、5日のInstagramに投稿した美女とのキス写真のコメント欄を削除
教室に先立って実施されたフォトセッションでは、安藤美姫と並んで登場
Instagramに別れを匂わせるような投稿をするなど、破局説が出ていた安藤
オリコンニュース
ハビエル・フェルナンデスと頬を寄せ合う写真を公開
安藤美姫の恋人のフェルナンデスは、男子ショートプログラムで首位発進
スポーツ報知
2人は、29日まで「ファンタジーオンアイス2016」に出演していた
デイリー新潮
音がかわいいということで、「バカチャン」と呼ばれているという安藤
この日は安藤の28歳の誕生日で、「Happy Birthday my princes」と祝福した
恋人だというフェルナンデスの意向により出演したと受け取る人もいたと筆者
J-CASTニュース
恋人のハビエル・フェルナンデスに呼び込まれる形でリンクに登場した
Instagramに日本語、英語、スペイン語の3カ国語でメッセージを投稿
安藤は「仲良く、お互い高め合いながらやらせてもらってます」などと語った
2人揃っての出演に有田哲平は「デート感覚で来られても…」とツッコミ
女性は絶世の美女には降伏するが、安藤が普通の美人であることも理由という
NEWSポストセブン
年下であるハビエル・フェルナンデスの重荷になりたくないのだという
女性自身
恋人のハビエル・フェルナンデスに対する批判に「許し難い」と怒りを示した
日刊スポーツ