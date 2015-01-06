安藤美姫とフェルナンデスの破局報道

安藤美姫が、スペインのフィギュアスケート選手のハビエル・フェルナンデスと交際していることをTwitterで報告した。

2018年4月21日

2018年2月16日

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