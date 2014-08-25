広島の土砂崩れ
広島市北部の安佐南、安佐北両区で局地的に猛烈な雨が降り、南北約15キロにわたり10か所以上の土砂崩れが発生した。
2014年9月19日
2014年9月18日
2014年9月16日
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嘉田前滋賀県知事が明かした「広島土砂災害」の衝撃の真相とは
水害のリスクを知らせずに土地を売却することが日本では横行している
日刊ゲンダイDIGITAL
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広島土砂災害 人命救助の最中の感動秘話…女児の手紙が部隊のお守りに
入浴支援を行っていた隊員に、小学校低学年の女児が手紙を渡した
日刊大衆
2014年9月6日
2014年9月4日
2014年9月2日
2014年9月1日
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久米宏氏が広島の土砂災害報道をめぐり本音吐露 「これがテレビの哀しい宿命」
取材者が「よそ者」であることから、被災者側との間に「壁」ができると指摘
トピックニュース
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広島市の警戒本部が「１時間に７０ミリの雨が降る」という予報を見落としていたと発覚
雨量予報の見落としが勧告の遅れにつながった可能性がある
読売新聞オンライン
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土砂災害が危惧される土地を紹介 東京では世田谷や荻窪、白金など
世田谷や荻窪などの谷地形には注意が必要であると専門家は語る
NEWSポストセブン
2014年8月30日
2014年8月29日
2014年8月28日
2014年8月27日
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広島の土砂災害現場で空き巣が発生 ネットで広がる「犯人は外国人」の噂を県警が否定
ネットでは外国人の犯行と指摘する声が広がっていたが、県警は否定した
J-CASTニュース
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広島市北部の豪雨に伴う土砂災害の死者が70人に 行方不明は18人
死者は70人、行方不明者は18人になった
読売新聞オンライン
2014年8月26日
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旧地名は「蛇落地悪谷」…広島土砂災害で先人たちは警告していたと指摘
水が蛇のように落ちる地として「八木蛇落地悪谷」と呼ばれていたという
トピックニュース
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災害6日目の不明者公表に賛否
捜索活動に役立てるのが狙いだが、タイミングが遅いとの批判もでている
J-CASTニュース
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広島県の土砂災害で新たに男女2人の遺体 死者60人不明者26人に
広島県警は26日、男女2人の遺体が見つかり、死者は60人になったと発表した
読売新聞オンライン