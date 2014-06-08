大島優子のAKB卒業公演
AKB48の大島優子が8日、味の素スタジアムで卒業記念コンサートを行った。
2014年6月11日
2014年6月10日
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峯岸の言葉に大島優子が大粒の涙
紅白のカウントダウンの際に大島が全裸になろうとしていたこと等、思い出を語った
Techinsight
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大島優子、卒業で恋愛秘話を暴露
「27歳までに結婚したい。10代からの憧れ」と結婚願望を告白
スポーツ報知
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大島ぶちまけ「AKB嫌いだった」
AKBでの活動8年間を振り返った大島は、当初AKBが「嫌いだった」と明かした
オリコンニュース
2014年6月9日
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大島 会見で「後継者いらない」
自分の後継者を問われ、負担をかけさせたくないとして「いらないです」と回答
東スポWEB
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「ヘビロテ」途中にCM 苦情殺到
大島のスピーチ後、最後に歌われた「ヘビーローテーション」の途中でCMに突入
スポニチアネックス
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大島 たかみな最後の願いを断る
高橋みなみが、「戦友」でなく「親友」なってほしいと頼んだが、大島が即答で拒否
モデルプレス
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こじはる号泣「もう頑張れない」
泣きながら現れた小嶋陽菜は「うそ泣きじゃないよー」と笑わせた
デイリースポーツ
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大島優子の父、初めて本音伝える
番組では、大島の父親からのメッセージが朗読された
デイリースポーツ
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大島、卒業で「来年には結婚を」
10月に26歳になる大島は「リアルに、27歳には結婚したい」とキッパリ語った
スポニチアネックス
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AKB大島の女優業を支える存在
SMAPのチーフマネージャーとキムタクが大の大島ファンなのだと、関係者は語る
東スポWEB
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山田孝之「生涯優子推し」に反響
ライブ終了後、「生涯優子推し」とタオルを首に懸けた写真を載せている
スポニチアネックス